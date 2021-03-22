微软彻底删除 Edge 经典版，后者为何失败

微软确认，将会在 Win10 Build 19043.899（21H1）更新中，彻底从系统删除经典版 Edge。我们知道从去年，微软就开始力推基于 Chromium 内核的全新 Edge 浏览器，现在全新 Edge 浏览器终于成为了系统中的唯一 Edge，经典版 Edge 浏览器就此成为了回忆。

▲ 微软将在 Win10 21H1 中，彻底删除 Edge 经典版

对于很多软粉来说，经典版 Edge 浏览器的消失，令人叹息。作为微软最后一款自研内核的浏览器，为何经典版 Edge 不得不让位给 Chromium 版 Edge？这款曾被微软寄予厚望的浏览器，为何不得不走下历史舞台？一起来聊聊吧。

Edge 经典版为何失败：自身表现欠佳

微软对于经典版 Edge 浏览器投入过很多心血，早在 Win10 尚未推向市场时，经典版 Edge 浏览器就曾经以 “斯巴达”之名，在微软粉丝圈子中传颂。微软试图通过这款新产品，一改微软浏览器羸弱不堪的印象，“斯巴达”最终取名 Edge、而非传承 IE 的名号，就佐证了微软的决心。

▲ 还有多少人记得 Edge 浏览器的起点——斯巴达项目

经典版 Edge 浏览器的确带来了很多亮点，它的效率非常不错，播放视频硬解能力强且省电，页面滑动顺畅、缩放网页平滑，和 IE 相比的确云泥之别。

然而，Edge 并不完美。尽管和 IE 相比进步巨大，但它依然存在很多令人无法忽视的缺点，这些缺点将它的用户不断推向以 Chrome 为代表的竞争对手。

· 更新迭代慢。和 Chrome、Firefox 疯狂刷版本的行径相比，Edge 经典版的更新可谓是慢如蜗牛。Edge 经典版需要和 Win10 大版本更新一起，才能得以升级，这在飞速发展的移动互联网时代，是难以跟上网络新特性和用户痛点的。

▲ 5 年间，Edge 经典版就更新了这么几个版本

· 稳定性欠佳。Edge 经典版更新慢，带来的一大问题就在于很多缺点难以得到迅速修复。长久以来，Edge 经典版的稳定性一直存在问题，闪退、卡死频发，标签页容易出现假死或者重载等情况，当电脑从休眠中恢复时，Edge 经典版更是有不小的概率崩溃，这都让人很难将 Edge 经典版作为自己的首选浏览器。

▲ 很长一段时间，用户都为 Edge 经典版的稳定性问题困扰

· 功能欠缺。这可能是 Edge 经典版的致命伤。直到生命终结，Edge 经典版的功能仍算得上是羸弱，它仍未支持界面定制、自定义字体等常见功能，色彩管理、多媒体控制等专业功能也难以令人满意。特别是对于扩展支持的这一点，令它和 Chrome、Firefox 等浏览器的功能差距愈发巨大。尽管在发布一年后的 2016 年，Edge 经典版可以支持扩展程序，但并不能直接兼容 Chrome 扩展，开发者需要使用转制工具将 Chrome 扩展转为 Edge 经典版的兼容版本，最终 Edge 的扩展还是寥寥无几。

总体来说，和 Chrome 相比，Edge 经典版的综合产品力是有所不如的，但这并不是 Edge 经典版失败的全部原因。

Edge 经典版为何失败？微软互联网话语权旁落

实际上，近年来放弃自研内核的浏览器，并不只有 Edge 一家。例如，曾经引领了诸多潮流功能的 Opera，早几年就放弃了 Presto 内核，改用和 Chrome 一样的 Blink 引擎。这次微软放弃 EdgeHTML 拥抱 Chromium，其实也算顺应了业界潮流。

除了 Firefox 和 Safari，市面上使用自研内核的浏览器，已经几乎不存在。放眼望去，Chromium 系浏览器已经成为了绝对的主流，这和近年来浏览器市场生态变化有很大关系。

▲ 无论是桌面平台还是移动平台，Chrome/Chromium 都已经占据了绝对的话语权

在移动互联网时代，Android 通过移动平台，攻占了大量的份额，而 Android 系统所使用的 WebView 和 Chromium 同源，这令大量网页都倾向于针对 Chromium 优化。尽管谷歌一直自诩推动 Web 标准化，但其实却不断诱导前端开发者去做标识 “-webkit- ”这样的事情，这让其他浏览器内核出现了一些兼容问题。例如，Edge 经典版在 YouTube 上就遇到过兼容问题，自研内核在这个时代，显得吃力而不讨好。

▲ 谷歌用了一些小手段巩固 Chrome 地位，例如 Firefox、Edge 开启 YouTube 需要额外的加载时间

换言之，兼容 Chromium 已经成为了事实上的行业标准，相比使用 Chromium 内核的马甲浏览器，自研引擎的浏览器们越来越举步维艰。Chromium 是一个开源项目，多年的发展加上开源社区的维护，令它成熟度极高——特别是和 Edge 这样的新项目相比，不仅成本低而且问题少。对比下来，自研引擎吃力不讨好，费钱还没有好的效果，Opera 和 Edge 放弃自研引擎转用 Chromium，也就可以理解了。

在此背景下，Edge 经典版的落幕是在情理之中的。微软并未能通过 WP 守住移动市场的立足点，由此丧失了移动互联网时代的流量入口，自然也失去了新时代 Web 标准的话语权。换言之，即使 Edge 经典版自身没有种种缺点、甚至比 Chrome 还更加出色，但在流量霸权已经从桌面转移到移动平台的这个时代，仍免不了失败的最终结局。

总结

总的来说，Edge 经典版的失败既有自身的原因，但更多是反映了微软在移动互联网时代话语权的旁落。无论如何，Edge 新版的确是综合体验更好的产品，就让我们目送 Edge 经典版的落幕吧。