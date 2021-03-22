微软 Xbox Live 或改名 Xbox Network

IT之家 3 月 22 日消息 昨天，有几位 Xbox 主机的用户反映，现在在主界面上出现的是 “Xbox Network”，而不是通常的 “Xbox Live”。

Xbox Live 微软的多用户在线对战平台，最初于 2002 年 11 月在 Xbox 游戏机平台上开始推出，后来此服务推出更新版本，并伸延至 PC 平台和 Windows Phone 系统，为用户的 Xbox 360、Xbox One、Windows Phone、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 提供在线服务。

外媒 Windows Central 的编辑 Jez Corden 转发了原推特，并称 “我可以看到 "Xbox Live”的品牌在未来会消失。外媒 The Verge 的 Tom Warren 也转发了原推特，并附上了一张新图片，显示了另外一个位置也提到了 “Xbox Network”，这次是在上传部分提到的，“上传至 Xbox Network”。

目前这还没有得到微软官方的证实，这可能只是系统中的一个 bug。所以，在我们得到一些关于这方面的官方消息之前，建议对一切消息持谨慎态度。

IT之家了解到，微软现在的主要焦点是 Xbox Game Pass，这是 Xbox 游戏机和 PC 的关键卖点，与索尼的 PlayStation Now 相比，Xbox Game Pass 正在主导市场。