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德电、诺基亚和爱立信等 26 家企业高管成立欧洲绿色数字化联盟

2021/3/22 8:44:26 来源：C114中国通信网 作者：蒋均牧 责编：信鸽
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3 月 22 日早间消息 德国电信、Orange 和西班牙电信在内的 26 家 ICT 领域企业的高管们组成了一个联盟，旨在推动欧盟实现气候变化目标。

沃达丰集团、诺基亚和爱立信的领导人也参与其中，共同签署了一份宣言，通过一系列绿色数字化转型倡议来支持该地区的环境目标，欧盟委员会（EC）表示。

European Green Digital Coalition visual

作为第一步，这些高管成立了欧洲绿色数字化联盟（European Green Digital Coalition），目标是围绕 “更绿色”的数字技术以及更节能的服务的投资与开发。

欧盟委员会在声明中补充说，该联盟还将制定衡量绿色数字技术对环境总体影响的方法，并与其他行业合作以制定有关气候友好型数字化转型的建议和指导方针。

欧盟委员会解释说，该联盟将帮助欧洲科技行业 “变得更加可持续、循环和零污染”，同时也有助于实现包括 “能源、交通、农业和建筑”在内的 “优先行业”的可持续发展目标。

在一项联合声明中，全球移动通信系统协会（GSMA）与欧洲电信网络运营商协会（ETNO）对电信行业参与该计划表示欢迎，并承诺通过与各种数字协会密切合作来帮助联盟 ICT 成员进行协作。

联盟成员将着重于部署节能和高效率材料的数字技术和服务，其首批工作成果将于 2022 年公布

ETNO 估计，电信行业正在迅速普及可再生能源应用，2018 至 2019 年间增长了 24%。

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关键词：诺基亚爱立信

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