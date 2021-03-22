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谷歌 Play Store 有望模块化安装 Android 应用，减少体积占用

2021/3/22 9:12:51 来源：DoNews 作者：刘文轩 责编：远洋
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9to5Google 发现一个名为 “app install optimization”（应用安装优化）的 Google 官方支持页面，这项功能并未上线，但从网站内容显示，Google 最新发布的软件中包含了对这项功能的引用。

这项功能通过监测用户在首次安装应用时的使用情况，让 Google 了解应用的哪些部分对普通 Android 用户最有用。应用安装优化的页面显示，“这些信息与其他使用该应用的用户数据相结合，从而发现趋势，并确定应用的哪些部分对每个用户都最重要。”

以 YouTube 为例，系统可能通过评估，认为大部分用户使用它都是为了消费里面的视频内容，很少有人用它上传视频或进行直播。这种情况下，Google Play Store 可能会优先下载 YouTube 应用的视频播放所需的元素，只有在用户主动需要时，才会下载其他部分

这样做的好处，除了为用户节省设备容量，还能让安装应用的速度加快，甚至可能减少开启和运行应用所需的时间，并且减少对 CPU、电池等硬件的消耗。

Google 还强调，它不会以此收集任何人的个人信息，收集到的数据也不会超过该功能所需的范围。作为用户，也可以通过 Play Store 的设置菜单选择不提供数据分析，而退出也不会影响用户继续使用这项功能。

虽然 Google 在网页上描绘了一个似乎非常好用的新功能，但目前这项功能并未上线，所以还无法确定它的使用体验到底怎样，以及这项功能未来对 Android 生态的影响。虽然那些使用旗舰配置的 Android 用户可能不会留意到这样的差异，但对于那些使用中低端设备的用户来说，至少以 Google 的描述来看，这项功能带来的利好还是比较明显的。

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关键词：谷歌Play Store

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