国际空间站发现细菌新物种，或许能帮助人类在火星上种植植物

北京时间 3 月 22 日消息，为了在执行深空任务的时候，经受住太空的严酷考验，我们在地球之外种植粮食时，可能需要来自细菌的一些额外帮助。最近，研究人员在国际空间站上的新发现，或许可以帮助他们开发出可以让植物抵抗太空压力的 “燃料”。

在发表于《微生物学前沿》杂志的论文中，与 NASA 合作的研究人员提到，他们在两次连续的飞行中，在国际空间站的不同位置发现并分离出四株属于甲基杆菌科的细菌。

其中一个菌株被确定为罗氏甲基杆菌（Methylorubrum rhodesianum），另外三个菌株为以前从未发现过的新物种。这三种杆状活动性细菌分别被命名为 IF7SW-B2T、IIF1SW-B5 和 IIF4SW-B5。遗传分析表明，这三种细菌与印度甲基杆菌亲缘关系密切。

甲基菌属涉及固氮、磷酸盐增溶、非生物胁迫耐受、促进植物生长和对植物病原体的生物防治活性等等。

为了纪念印度生物多样性科学家阿杰马尔 · 卡恩博士，该团队提议，将新发现的菌种命名为 “阿杰马尔甲基杆菌”（Methylobacterium ajmalii）

NASA 喷气推进实验室的两位博士——范卡茨沃伦博士和辛格博士——对这一发现发表评论说，对于在太空种植农作物，这些菌株可能具有 “在生物技术上有用的遗传决定因素”。不过，我们还需要进一步的生物实验来证明，它们确实具有改变太空农业发展的潜力。在资源极少的极端环境中种植植物，这种可以在压力环境下促进植物生长的新型微生物是关键。”

鉴于 NASA 希望有一天可以让人类登陆火星乃至更远的星球，美国国家研究委员会十年探索建议该太空机构将国际空间站用作 “探索微生物的试验台”。

他们补充说：“由于我们的团队在培养极端生态位微生物方面拥有专业经验，我们受 NASA 太空生物学项目委托，借助国际空间站探索微生物的存在和持久性。”

“毫无疑问，国际空间站是一个干净整洁的极端环境。机组安全是第一要务，因此了解人类 / 植物病原体十分重要，但我们也需要像新型的‘阿杰马尔甲基杆菌’这样的有益微生物。”

作为持续监视任务的一部分，国际空间站上的 8 个位置已被列入细菌生长的观测点，这项工作已经持续了六年之久。这些样本区域包括空间站宇航员聚集的地方或者开展实验的地方，比如植物培养室。

迄今为止，研究人员已经分析过数百份来自国际空间站的细菌样本。从国际空间站的其他不同地方收集到的样本大约有 1000 多份，但这些样本仍在等待被送回地球的那一天。在地球上，研究人员将对空间站的样本进行详细的检查分析。

根据范卡茨沃伦博士和辛格博士的说法，研究的最终目标是绕过这个漫长的过程，也许未来可以使用专门为国际空间站开发的分子生物仪器寻找新的菌株。

他们说：“与其将样本带回地球进行分析，我们还需要一个集成的微生物监测系统。该系统将使用分子技术，在太空收集、处理和分析样本。这种微型化的’太空组学’技术（生物传感器开发）将帮助 NASA 和其他国家实现安全和可持续的太空探索。”