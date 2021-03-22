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2021 年首个 Major 赛事：《Dota2》新加坡 Major 将于 3 月 27 日正式开启

2021/3/22 12:04:08 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家3月22日消息 今日，《Dota2》官方宣布，随着 DPC 第一赛季结束，2021 年首个 Major 赛事——ONE Esports Singapore Major 2021 将于 3 月 27 日正式开启

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据介绍，代表中国赛区出征的 iG、Aster、VG、PSG.LGD 战队将面对其他五大赛区的顶级战力，包括未尝一败的 Secret 和 VP 战队，以及明星战队 Nigma、和老牌劲旅 EG、Fnatic 等。

IT之家了解到，ONE Esports Singapore Major 2021 比赛将在 3 月 27 日 - 4 月 4 日，分为外卡赛、小组赛以及主赛事。

外卡赛：3 月 27 日 - 3 月 28 日，6 支外卡赛队伍将进行 BO2 的比拼，最终前两名晋级至小组赛，其余队伍将结束本次 Major 的征程。

小组赛：3 月 29 日 - 3 月 30 日，晋级的两支外卡赛队伍，将与另外 6 支小组赛队伍共同展开 BO2 对决，前两名晋级主赛事胜者组，第 3-6 名落入主赛事败者组，后两名队伍被淘汰。

主赛事：3 月 31 日 - 4 月 4 日，DPC 六大赛区的第一名早已等候多时，主赛事将采用双败淘汰制，除总决赛为 BO5 外，其他均为 BO3。

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关键词：DOTA2

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