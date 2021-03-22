转转集团：2020 年集团服务 GMV 增长 111%，验机单量同比增长 219%

3 月 22 日消息 今日，转转发布《2020 年度二手交易服务白皮书》显示，2020 年转转集团所有服务 GMV 同比增长 111%；3C 数码的 B2C 业务支付订单量同比增长 267.2%；全年验机服务订单量同比增长 219.04%。

去年 5 月，转转与找靓机的战略合并后，除 C2C 全品类发展外，二手 3C 业务更加聚焦。其中，手机 B2C 业务方面，转转在全国设有 23 个前置仓，覆盖城市超过 85%。B2C 业务售卖的手机 3C 商品均需入库逐一验机，符合标准才可上架销售。

数据显示，平台手机 B2C 业务交易量 top5 品牌为苹果、华为、vivo、小米和 OPPO；年度二手手机交易量 top5 机型则分别为 iPhoneX、iPhone11、iPhone8 Plus、iPhoneXR 和 iPhoneXs Max。

C2B 方面，2020 年 8 月，集团自有平台手机 C2B 业务日收货量突破 9600 单，超过真实日回收量长期维持在 7000-8000 单的垂直回收平台；同年 9 月，手机日收货量突破 11000 单。

此外，报告显示，2020 年集团 C2C 交易的申请仲裁占比为 0.38%，和 2019 年的 0.53% 相比下降了 0.15%。