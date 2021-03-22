研究发现，比特币一年内上涨 900% 而矿业公司市值涨幅达 5000%

3 月 22 日消息，据国外媒体报道，根据 FundStrata 的研究，在过去的一年中，加密货币矿业股票的表现超过了比特币。

Fundstrat 负责数字资产战略的副总裁 leoor Shimron 对四大市值超过 10 亿美元的上市矿业公司做出了分析，分别是马拉松数字控股 (Marathon Digital Holdings)、 Riot 区块链 (Riot Blockchain)、 Hive Blockchain 和 Hut 8。

在过去的 12 个月里，Shimron 发现矿业公司的股票平均回报率为 5000% ，而 BTC 在同一时期内上涨了 900% 。研究人员得出结论，比特币价格每上涨 1% ，比特币挖掘股票平均上涨 2.5% 。然而，这种观察同时适用于价格的上下波动，这意味着在熊市条件下，矿业类股可能暴跌，跌幅是 BTC 的两倍以上。

Shimron 将矿业公司股票的剧烈波动归咎于美国缺乏受监管的加密投资产品。他推测，“在比特币 ETF 获得批准之前，投资者可能会将上市矿业公司视为接触比特币的唯一途径之一。”他还指出，冠状病毒大流行导致的供应链中断对四大矿业公司是有利的，这些公司能够囤积下一代硬件，如 Bitmain 的 Antminer S19 系列。

FundStrat 指出，比特币和更广泛的加密市场是 “现代数字淘金热”，这意味着加密矿业股票可能会进一步上涨。另外，投资者也需要注意，矿业公司股票可能是比特币的高风险投资。当加密货币进入熊市周期时，预计矿业股票的下行波动性将大于比特币。