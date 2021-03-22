Digitimes：长鑫 / 长江存储逐步扩产，中国大陆存储厂商重要性凸显

IT之家3月22日消息 供应链媒体 Digitimes 今日报道称：随着 DRAM 及 NAND Flash 价格从谷底回升，存储器产业现状进入上升周期。中国内地的长江、长鑫存储两大厂齐齐发力，大陆存储厂商重要性日益凸显。

供应链人士指出，长随着江存储和长鑫存储的先进制程良率逐渐提升，这两大厂今年产能规模也将进一步扩大。因此，中国大陆存储厂商的重要性将在 2021 年底~ 2022 年逐渐凸显，并将对整个存储半导体产业供需带来影响。

长鑫存储对上述传闻不予评论。

IT之家了解到，合肥长鑫是国产芯片的代表企业，主要从事动态随机存取存储芯片 (DRAM)的设计、研发、生产和销售工作。合肥长鑫 12 英寸存储器晶圆制造基地项目已在去年年底提前达到 4 万片/月产能，现已启动 6 万片/月产能建设目标。

此外，长江存储科技有限责任公司成立于 2016 年 7 月，总部位于武汉，是一家专注于 3D NAND 闪存设计制造一体化的 IDM 集成电路企业，同时也提供完整的存储器解决方案，目前已完成 128 层的 QLC 3D NAND 闪存研发并推向市场。

值得一提的是，此前有消息称长江存储计划到今年下半年将月产量提高至 10 万片晶圆，约占全球总产量的 7%。但随后被辟谣称其下一步建设计划具体情况以官方渠道为准。

Digitimes 称，长江存储能否顺利跻身全球为 NAND Flash 厂商第一梯队将取决于他们下半年能否稳定提高 128 层 NAND 的量产进度，如果良率可以如期改善，他们就能投入更多资源去扩大产能。