iQOO Z3 售价偷跑：1799 元起，3 月 25 日发布

IT之家 3 月 22 日消息 2021 年 3 月 22 日，iQOO 中国市场总裁 @酷客冯宇飞 微博放出 iQOO Z3 产品美图，这款 5G 新机终于正式亮相。预计 iQOO Z3 预计搭载高通骁龙 768G 处理器，支持 55W 闪充。

现已有网友曝光 iQOO Z3 在电商平台的预约截图，新品售价预计为 1799 元起，将于 3 月 25 日正式发布。

据悉，iQOO Z3 将提供炫彩机身后盖，整体看起来偏向年轻时尚，同时看起来比较纤薄。

从图中可以看出，该机摄像头部分则采用后置三摄的造型，前脸则是水滴屏。iQOO Z3 正面造型和屏幕信息仍未曝光，但很可能将继续保持高刷优势，支持 120Hz 刷新率屏幕。

今日有消息称，iQOO Z3 搭载高通骁龙 768G 处理器，将延续 iQOO 特色闪充，支持最高 55W 闪充，

IT之家获悉，高通在去年 5 月份发布了骁龙 768G，配置高通 Kryo 475 CPU + 传感器中枢 + X52 5G 调制解调器 / 射频系统，支持毫米波及 6GHz 以下频段。

CPU 部分，Kryo 475 频率可达 2.8GHz，相比骁龙 765G 提升 15%；GPU 部分，Adreno 620 相比骁龙 765G 同样提升 15%。

骁龙 768G 支持 120Hz 屏，支持部分骁龙 Elite Gaming 特性，支持 GPU 驱动升级；网络支持支持毫米波及 6GHz 以下频段，高通 5G PowerSave 技术，拥有全天候续航能力；支持 Wi-Fi 6。

相机支持方面，骁龙 768G 支持拍摄超过 10 亿色的照片，支持 4K HDR 视频录制；单摄支持 192 MP，视频格式支持 HDR10, HDR10+, HLG, HEVC。

视频解码方面，骁龙 768G 支持 H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VP8, VP9，屏幕显示器支持 QHD+ @ 60 Hz , FHD+ @ 120 Hz。内存方面，骁龙 768G 支持 2133MHz。

若情况属实，iQOO Z3 或将在 2000 元以内价位，为大家带来性能、闪充和屏幕方面较均衡的一款中端机型，预计将在1000-2000元价位段带来一些新的波荡。