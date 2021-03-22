进军东南亚，SpaceX 星链互联网服务将扩展至菲律宾

3 月 22 日消息，据国外媒体报道，目前，美国太空探索技术公司 SpaceX 正在为美国北部、加拿大和英国部分地区用户提供星链卫星互联网服务。但是，该公司也公布了将其宽带互联网服务推广到更多国家的计划。

周日，外媒报道称，SpaceX 的星链互联网服务即将扩展至菲律宾。据悉，菲律宾的互联网服务质量多年来一直不佳。VICE 的一份报告指出，菲律宾是全球网速最慢的国家之一，在全球排名第 100 位。

菲律宾互联网服务提供商聚合信息和通信技术解决方案公司宣布，它已与 SpaceX 进行了几次谈判，希望将星链服务引入菲律宾。

此外，外媒近日报道称，英国也希望 SpaceX 为该国偏远地区提供宽带互联网服务。据外媒报道，英国政府已与 SpaceX 就加速英国农村宽带部署进行了谈判。

SpaceX CEO 埃隆 • 马斯克（Elon Musk）在 2015 年 1 月宣布了 “星链”卫星互联网服务项目，该项目旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入，特别是在农村和偏远地区。

到目前为止，SpaceX 已经发射了 1300 多颗星链卫星，这些卫星已经开始为英国部分地区以及其他地区提供宽带服务。

从 2020 年 10 月底开始，SpaceX 在美国对其星链互联网服务启动公开 beta 测试。目前，该公司的星链项目还处于测试阶段。

马斯克原本预计 2020 年正式向其客户提供星链卫星互联网服务，但后来这一计划被推迟。去年 11 月底，SpaceX 表示，2021 年将继续对其星链卫星互联网服务进行公开 beta 测试。