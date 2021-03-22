《仙剑奇侠传 7》Demo 上线 Steam，推荐 RTX 2060 显卡：正式版年内发售

IT之家3月22日消息 《仙剑奇侠传 7》Demo 今日在 Steam 平台推出，展示了部分战游戏内容，Steam 显示该游戏将于2021年年内发售。

值得一提的是，试玩版本截取了研发阶段的一小部分内容供玩家体验，包括部分战斗系统、角色配音、剧情流程、御灵玩法等内容，试玩版呈现的实机效果不代表最终品质。

IT之家提醒，本作系统需求如下：

最低配置： 操作系统：Win10（64 位） 处理器：Intel Core i5-7500/AMD R5-1500X 内存：8 GB RAM 显卡：GeForce GTX 960/AMD RX560 DirectX 版本：11 存储空间：需要 80 GB 可用空间 声卡：Direct Sound 兼容声卡 附注事项：推荐屏幕分辨率：1600X900