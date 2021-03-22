微软重新开放办公室：3 月 29 日允许更多员工返回公司

北京时间 3 月 22 日晚间消息，据报道，微软公司今日宣布，从 3 月 29 日起，将允许部分员工重返总部上班。微软表示，将允许在雷德蒙德总部和附近园区工作的员工，在重返全职工作、继续远程工作，以及 “混合办公”之间做出选择。

微软称：“几个月来，我们一直在密切监测当地的健康数据。现在我们认为，这些园区可以安全地容纳更多的现场办公员工，同时保持与华盛顿州的容量限制一致。”

当前，微软在 21 个国家的工作地点已经能够容纳更多的员工重返工作岗位。微软称，这些员工约占其全球员工的 20%。目前，微软在全球拥有逾 16 万员工。

微软去年 10 月曾告知员工，将提供更大的灵活性，允许员工在家中工作，即使在安全返回办公室之后也是如此。微软称，计划允许员工远程工作的比例低于 50%。员工还可以请求经理批准其远程全职工作或迁往新地点办公。

受疫情影响，在经历了几个月的办公室关闭之后，一些企业已经开始永久性地转向 “混合办公”模式，甚至计划完全放弃传统的办公空间。

Spotify 上个月曾表示，正在采用 “随时随地工作”的模式，这将允许员工选择是全天呆在办公室，还是全天呆在家里，还是两者兼而有之。

Salesforce 也宣布，将让员工选择是否重返进入办公室，并称 “朝九晚五”的工作模式已经过时。”此外，Twitter 和 Square 也允许员工 “永远”在家工作。