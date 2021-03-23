发布前夕，一加 9 系列全曝光：只等价格

IT之家 3 月 23 日消息 类似于中国电信的泄露，T-Mobile 现在也泄露了一加 9 系列的完整参数，预计价格在 4000 元至 6000 元之间。

一加 9 和一加 9 Pro 具有几乎完全相同的规格，主要在于屏幕和镜头设计有所区别（一加 9 是直屏，9 Pro是曲面屏），下面简单列举一些大家比较关心的参数。

主要规格 一加9 一加9 Pro SoC 高通骁龙 888 骁龙 888 运存 8/12 GB 8/12 GB 内部存储 128/256 GB 128/256 GB 屏幕 6.55英寸AMOLED FHD+ 6.78英寸Fluid AMOLED QHD+ 后置 48MP+50MP+2MP 48MP+50MP+8MP+2MP 前置 16 MP 16 MP 电池 4500毫安时 4500毫安时 无线 30W 50W

镜头具体是 48MP 的索尼 IMX689 和 50MP 的 IMX766 超广角+ 2MP镜头，9 Pro 则仅仅是多了一颗 8MP 的长焦镜头。

此外，这两款机型均支持 120 Hz 刷新率、10bit色彩、65 W 有线快充、IP68 防水防尘、双立体声扬声器、哈苏影像等，均为 LTPO 屏。

IT之家了解到，一加 9 系列将采用索尼定制的 IMX766 和索尼 IMX789 传感器，运行基于安卓 11 Color For Oneplus 系统，提供两年质保，将于今日发布。