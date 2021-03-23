发布前夕，一加 9 系列全曝光：只等价格

IT之家 3 月 23 日消息 类似于中国电信的泄露，T-Mobile 现在也泄露了一加 9 系列的完整参数，预计价格在 4000 元至 6000 元之间。
一加 9 和一加 9 Pro 具有几乎完全相同的规格，主要在于屏幕和镜头设计有所区别（一加 9 是直屏，9 Pro是曲面屏），下面简单列举一些大家比较关心的参数。
|主要规格
|一加9
|一加9 Pro
|SoC
|高通骁龙 888
|骁龙 888
|运存
|8/12 GB
|8/12 GB
|内部存储
|128/256 GB
|128/256 GB
|屏幕
|6.55英寸AMOLED FHD+
|6.78英寸Fluid AMOLED QHD+
|后置
|48MP+50MP+2MP
|48MP+50MP+8MP+2MP
|前置
|16 MP
|16 MP
|电池
|4500毫安时
|4500毫安时
|无线
|30W
|50W
镜头具体是 48MP 的索尼 IMX689 和 50MP 的 IMX766 超广角+ 2MP镜头，9 Pro 则仅仅是多了一颗 8MP 的长焦镜头。
此外，这两款机型均支持 120 Hz 刷新率、10bit色彩、65 W 有线快充、IP68 防水防尘、双立体声扬声器、哈苏影像等，均为 LTPO 屏。
IT之家了解到，一加 9 系列将采用索尼定制的 IMX766 和索尼 IMX789 传感器，运行基于安卓 11 Color For Oneplus 系统，提供两年质保，将于今日发布。