微信电脑版 3.2.1 版本发布：新增视频号入口

IT之家3月23日消息 微信于 3 月 22 日更新了电脑版的 3.2.1 版本，增添视频号的观看和直播功能，可以让主播使用 PC 发起直播，提供更为专业的设置。直播功能不仅支持电脑画面，而且支持苹果以及安卓手机屏幕的直播，支持多画面快速切换、麦克风降噪，方便主播使用专业麦克风、查看实时评论。

微信 3.2.1 for Windows 立即下载

新版安装包文件大小约为 127MB。安装过程与此前版本无异。安装成功后，程序左下角菜单按钮会出现红点提示，点击后即可看到新增的 “视频号直播”功能。

值得一提的是，开启这项功能需要单独下载插件，点击 “下载”按钮即可自动下载便安装，无需手动操作。

这项工具提供多种画面输入选项，点击窗口中央的 + 号可以添加。此外，右上角画面源列表的 + 号按钮可以继续添加。新增的画面源都会出现在列表中，直播时可以快速点击进行切换。

每一个画面源均可以上下排序、隐藏、删除。

对于手机画面，微信直播工具提供了三种方式可供选择，苹果手机支持无线 / 有线连接，安卓仅支持无线方式。

直播工具右上角的 “...”菜单，还提供关闭送礼物的选项。点击 “设置”，可以进行更详细的声音、画面设置。该工具目前提供 1920×1080、1440×1080 两种直播画面大小，支持麦克风降噪功能。

IT之家获悉，微信 3.2.1 电脑版还支持视频号的观看功能。使用者点击聊天中分享的视频号链接即可打开直播窗口。该窗口支持旋转、分享、全屏功能，单击画面可以隐藏实时文字以及通知。

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