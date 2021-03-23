腾讯音乐第四季度营收 83.4 亿元，净利同比增 15%

北京时间 3 月 23 日消息，据报道，腾讯音乐（NYSE:TME）今日公布了截至 12 月 31 日的 2020 财年第四季度及全年未经审计财报。报告显示，腾讯音乐第四季度总营收为人民币 83.4 亿元（约合 12.8 亿美元），与上年同期的人民币 72.9 亿元相比增长人民币 10.4 亿元，同比增幅为 14.3%；归属于公司股东的净利润为人民币 12.0 亿元（约合 1.83 亿美元），相比之下上年同期归属于公司股东的净利润为人民币 10.4 亿元，同比增幅为 15%。

据雅虎财经网站提供的数据显示，华尔街 14 名分析师此前平均预期，基于非国际财务报告准则计算，腾讯音乐第四季度每股收益将达 0.12 美元。财报显示，不计入无形资产及收购所产生的其他资产摊销、股权奖励支出、投资净亏损 / 收益、可认沽股份的公允价值变动及所得税影响的综合影响，腾讯音乐第四季度非国际财务报告准则的每股美国存托股票摊薄收益为人民币 0.80 元（约合 0.12 美元）, 符合分析师预期。

此外，华尔街 16 名分析师此前平均预期，腾讯音乐第四季度营收将达 12.8 亿美元。财报显示，腾讯音乐第四季度总营收为人民币 83.4 亿元（约合 12.8 亿美元），符合分析师预期。

据雅虎财经网站提供的数据显示，华尔街 20 名分析师此前平均预期，基于非国际财务报告准则计算，腾讯音乐 2020 财年每股收益将达 0.45 美元。财报显示，不计入无形资产及收购所产生的其他资产摊销、股权奖励支出、投资净亏损 / 收益、可认沽股份的公允价值变动及所得税影响的综合影响，腾讯音乐 2020 财年非国际财务报告准则的每股美国存托股票摊薄收益为人民币 2.95 元（约合 0.45 美元），符合分析师预期。

此外，华尔街 24 名分析师此前平均预期，腾讯音乐 2020 财年营收将达 44.7 亿美元。财报显示，腾讯音乐 2020 财年总营收为人民币 291.5 亿元（约合 44.7 亿美元），符合分析师预期。

第四季度财务及运营亮点：

- 腾讯音乐第四季度在线音乐服务的付费用户人数为 5600 万人，与上年同期相比增长 40.4%。环比而言，付费用户人数增长了 430 万人。第四季度的付费率为 9.0%，相比之下第三季度为 8.0%，而去年第四季度为 6.2%；

- 腾讯音乐第四季度总营收为人民币 83.4 亿元（约合 12.8 亿美元），与上年同期相比增长 14.3%；

- 腾讯音乐第四季度在线音乐服务营收同比增长 29.0%，高于 2020 年第三季度的 25.9%。腾讯音乐第四季度来自于音乐订阅业务的营收为人民币 15.8 亿元（约合 2.42 亿美元），与上年同期相比增长 41.9%。腾讯音乐第四季度广告服务的同比增幅达 100% 以上；

- 第四季度归属于公司股东的净利润为人民币 12.0 亿元（约合 1.83 亿美元），相比之下上年同期归属于公司股东的净利润为人民币 10.4 亿元，同比增幅为 15%；

- 第四季度非国际财务报告准则归属于公司股东的净利润（不计入无形资产及收购所产生的其他资产摊销、股权奖励支出、投资净亏损 / 收益、可认沽股份的公允价值变动及所得税影响的综合影响）为人民币 13.5 亿元（约合 2.07 亿美元）。

2020 财年主要业绩：

- 腾讯音乐 2020 财年总营收为人民币 291.5 亿元（约合 44.7 亿美元），与 2019 财年相比增长 14.6%；

- 2020 财年归属于公司股东的净利润为人民币 41.6 亿元（约合 6.37 亿美元），与 2019 财年相比增长 4.3%；

- 2020 财年非国际财务报告准则归属于公司股东的净利润（不计入无形资产及收购所产生的其他资产摊销、股权奖励支出、投资净亏损 / 收益、可认沽股份的公允价值变动及所得税影响的综合影响）为人民币 49.5 亿元（约合 7.59 亿美元），同比增长 0.9%。

高管点评：

腾讯音乐娱乐集团首席执行官彭迦信先生表示：“2020 年，面对疫情带来的市场不确定性，我们在战略与业务层面均展现出了充分的敏捷性与韧性。我们通过扎实有效的运营稳步前进，加码投资前沿科技，提供更优质的个性化用户体验，产品功能持续创新，更好地满足不断变化的用户需求。得益于在线音乐服务的强劲表现，我们在 2020 年第四季度获得了稳健的业绩成果，其中在线音乐订阅收入同比增长 42%，广告业务也实现了超 100% 的同比增长；而即便在疫情带来的不确定性以及竞争环境不断变化的背景下，我们的社交娱乐服务也实现了稳健增长。同时，我们投资部分利润，积极布局创新业务，为我们未来的持续增长奠定坚实基础。通过新增多种类型的音乐内容与丰富多元的长音频内容，我们进一步巩固了自身的内容优势，使得用户粘性持续提升，用户时长环比稳定增长。我们在长音频领域的投入也初见成效，2020 年第四季度，长音频用户渗透率提升至近 15%，远高于去年同期的 6%。”

“进入 2021 年，我们从新年伊始就不断取得令人振奋的成绩，包括在线音乐和音频娱乐生态的持续扩充，用户参与度的进一步加深，以及对业务模式多样化的持续探索等。展望未来，基于持续性提升用户体验的决心，我们有信心保持多元业务的长期可持续增长，引领音乐行业不断抓住新机遇，共同迈向共创共赢新格局。”

第四季度财务分析：

营收：

腾讯音乐第四季度总营收为人民币 83.4 亿元（约合 12.8 亿美元），与上年同期的人民币 72.9 亿元相比增长人民币 10.4 亿元，同比增幅为 14.3%。

腾讯音乐第四季度来自于在线音乐服务的营收为人民币 27.6 亿元（约合 4.23 亿美元），与上年同期的人民币 21.4 亿元相比增长 29.0%，这一增长是由音乐订阅营收和广告营收的强劲增长为推动力的，但再授权收入有所下降。腾讯音乐第四季度音乐订阅服务的营收为人民币 15.8 亿元（约合 2.42 亿美元），与上年同期的人民币 11.1 亿元相比增长 41.9%，主要由于付费用户人数增加 40.4%。

腾讯音乐第四季度来自于社交娱乐服务及其他业务的营收为人民币 55.8 亿元（约合 8.54 亿美元），与上年同期的人民币 51.5 亿元相比增长 8.2%，这一增长是由于来自在线卡拉 OK 业务的营收有所增长。与 2019 年同期相比，2020 年第四季度中公司社交娱乐服务的 ARPPU（每付费用户平均收入）增长了 26.3%，但付费用户人数减少了 14.3%。

营收成本：

腾讯音乐第四季度营收成本为人民币 56.4 亿元（约合 8.64 亿美元），与上年同期的人民币 48.1 亿元相比增长 17.3%，主要由于公司在新产品和内容方面的投资增加，以及由于收入分成费用增长。

毛利润：

腾讯音乐第四季度毛利润为人民币 27.0 亿元（约合 4.13 亿美元），与上年同期的人民币 24.9 亿元相比增长 8.4%。腾讯音乐第四季度毛利率为 32.4%，与上年同期的 34.1% 相比下降了 1.7%，这一下降主要是由于增加了对新产品和内容（如长格式音频和 TME Live）的投资，以及增加了收入分成费用以增强平台的竞争力。

期内运营支出：

腾讯音乐第四季度总运营支出为人民币 16.8 亿元（约合 2.57 亿美元），与上年同期的人民币 14.2 亿元相比增加 18.4%。运营支出占总营收的百分比从上年同期的 19.4% 上升至第四季度的 20.1%。

腾讯音乐第四季度销售和营销支出为人民币 7.73 亿元（约合 1.18 亿美元），占总营收的百分比为 9.3%，相比之下上年同期为 9.2%，这种增长主要是由于推广公司品牌、产品和新内容的支出增长。

腾讯音乐第四季度总务和行政支出为人民币 9.06 亿元（约合 1.39 亿美元），占总营收的百分比为 10.9%，相比之下上年同期为 10.2%，这种增长主要是由于公司增加研发投入以扩大其在产品和技术创新方面的竞争优势。

期内运营利润：

腾讯音乐第四季度运营利润为人民币 13.0 亿元（约合 1.99 亿美元），相比之下上年同期的运营利润为人民币 12.0 亿元。

所得税支出：

腾讯音乐第四季度的有效税率为 5.5%，相比之下 2019 年同期为 12.4%，原因是公司旗下的一些实体有资格享受某些税收优惠，其累积影响记录在了本季度。

期内净利润及非国际财务报告准则净利润：

第四季度归属于公司股东的净利润为人民币 12.0 亿元（约合 1.83 亿美元），相比之下上年同期归属于公司股东的净利润为人民币 10.4 亿元。第四季度非国际财务报告准则归属于公司股东的净利润（不计入无形资产及收购所产生的其他资产摊销、股权奖励支出、投资净亏损 / 收益、可认沽股份的公允价值变动及所得税影响的综合影响）为人民币 13.5 亿元（约合 2.07 亿美元）。

每股美国存托股票亏损：

腾讯音乐第四季度每股美国存托股票基本和摊薄收益分别为人民币 0.72 元（约合 0.11 美元）和人民币 0.71 元（约合 0.11 美元）。不计入无形资产及收购所产生的其他资产摊销、股权奖励支出、投资净亏损 / 收益、可认沽股份的公允价值变动及所得税影响的综合影响，腾讯音乐第四季度非国际财务报告准则的每股美国存托股票基本和摊薄收益分别为人民币 0.81 元（约合 0.12 美元）和人民币 0.80 元（约合 0.12 美元）。在第四季度中，腾讯音乐的加权平均在外流通美国存托股票总量（基本）和加权平均在外流通美国存托股票总量（摊薄）分别为 16.6 亿股和 16.8 亿股。腾讯音乐的每股美国存托股票代表 2 股 A 类普通股。

现金流：

腾讯音乐第四季度运营活动提供的净现金为人民币 18.6 亿元（约合 2.86 亿美元），相比之下上年同期运营活动提供的净现金为人民币 20.3 亿元，这一下降主要是由于今年第四季度内容版税支付增加所致。第四季度用于投资活动的现金净额为人民币 1.43 亿元（约合 2200 万美元），相比之下 2019 年同期用于投资活动的现金净额为人民币 65.7 亿元。投资活动产生的现金流波动主要是由于定期存款的购买和到期。2020 年第四季度融资活动提供的现金净额为人民币 1900 万元（约合 300 万美元），相比之下 2019 年同期用于融资活动的现金为人民币 7300 万元。融资活动的现金流波动受到 2019 年从一家子公司购买少数股权的影响。

现金、现金等价物和定期存款：

截至 2020 年 12 月 31 日，腾讯音乐持有的现金和现金等价物以及定期存款总额为人民币 289.4 亿元（约合 44.4 亿美元），相比之下截至 2019 年 9 月 30 日为人民币 277.3 亿元。现金和现金等价物总额的增长，主要是由于公司来自于运营活动的现金流为人民币 18.6 亿元（约合 2.86 亿美元），但被用于投资活动的现金所部分抵消。公司的现金和现金等价物余额还受到了人民币对美元汇率在不同资产负债表日期所发生之变化的影响。2020 年 12 月 31 日人民币对美元的汇率为 6.5250 比 1。

2020 财年财务分析：

营收：

腾讯音乐 2020 财年总营收为人民币 291.5 亿元（约合 44.7 亿美元），与 2019 财年的人民币 254.3 亿元相比增长人民币 37.2 亿元，同比增幅为 14.6%。

腾讯音乐 2020 财年来自于在线音乐服务的营收为人民币 93.5 亿元（约合 14.3 亿美元），与 2019 财年的人民币 71.5 亿元相比增长 30.7%。这一增长是由于音乐订阅营收和广告营收的强劲增长，以及数字专辑销售的增长，但再授权收入有所下降。第四季度的音乐订阅营收为人民币 55.6 亿元（约合 8.52 亿美元），与 2019 财年的人民币 35.6 亿元相比增长 56.0%，主要是由于付费用户数量增加了 46.6%，且月度 ARPPU 提高了 6.8%。

腾讯音乐 2020 财年来自于社交娱乐服务及其他业务的营收为人民币 198.0 亿元（约合 30.4 亿美元），与 2019 财年的人民币 182.8 亿元相比增长 8.3%，原因是来自于在线卡拉 OK 服务营收有所增长，而来自于直播流媒体服务的营收增长也起到了补充作用。这种增长主要是由于月度 ARPPU 增长至 8.6%。

营收成本：

腾讯音乐 2020 财年营收成本为人民币 198.5 亿元（约合 30.4 亿美元），与 2019 财年的人民币 167.6 亿元相比增长 18.4%，主要原因是增加了对新产品和内容的投资，增加了收入分成费用以增强平台的竞争力，以及与综艺节目相关的其他版税内容成本增加。

毛利润：

腾讯音乐 2020 财年毛利润为人民币 93.0 亿元（约合 14.3 亿美元），与 2019 财年的人民币 86.7 亿元相比增长 7.3%。腾讯音乐 2020 财年毛利率为 31.9%，与 2019 财年的 34.1% 相比下降 2.2%。这一下降主要是由于增加了对新产品和内容（如长格式音频和 TME Live）的投资，增加了收入分成费用以增们平台的竞争力，以及与综艺节目相关的其他版税内容成本增加。

全年运营支出：

腾讯音乐 2020 财年总运营支出为人民币 55.8 亿元（约合 8.55 亿美元），与 2019 财年的人民币 47.4 亿元相比增长 17.5%。运营支出占总营收的百分比从 2019 财年的 18.7% 上升至 2020 财年的 19.1%。

腾讯音乐 2020 财年销售和营销支出为人民币 24.8 亿元（约合 3.79 亿美元），在总营收中所占百分比为 8.5%，相比之下上年同期为 8.0%。这一增长主要是由于腾讯音乐继续为新产品和内容的未来增长而投资，从而增加了在推广新产品和内容提供方面的支出。此外，公司还增加了宣传品牌和现有产品的支出，以增强公司和产品的竞争力。

腾讯音乐 2020 财年总务和行政支出为人民币 31.0 亿元（约合 4.75 亿美元），在总营收中所占百分比为 10.6%，相比之下上年同期为 10.6%。

全年运营利润：

腾讯音乐 2020 财年运营利润为人民币 47.1 亿元（约合 7.22 亿美元），相比之下 2019 财年为人民币 46.2 亿元。

所得税支出：

腾讯音乐 2020 财年的有效税率为 9.8%，相比之下 2019 财年为 12.4%，原因是公司旗下的一些实体在 2020 年里有资格享受某些税收优惠。

全年净利润及非国际财务报告准则净利润：

2020 财年归属于公司股东的净利润为人民币 41.6 亿元（约合 6.37 亿美元），相比之下 2019 财年为人民币 39.8 亿元。2020 财年非国际财务报告准则归属于公司股东的净利润（不计入无形资产及收购所产生的其他资产摊销、股权奖励支出、投资净亏损 / 收益、可认沽股份的公允价值变动及所得税影响的综合影响）为人民币 49.5 亿元（约合 7.59 亿美元），相比之下 2019 财年为人民币 49.1 亿元。

每股美国存托股票收益：

腾讯音乐 2020 财年每股美国存托股票基本和摊薄收益分别为人民币 2.51 元（约合 0.38 美元）和人民币 2.47 元（约合 0.38 美元）。不计入无形资产及收购所产生的其他资产摊销、股权奖励支出、投资净亏损 / 收益、可认沽股份的公允价值变动及所得税影响的综合影响，腾讯音乐 2020 财年非国际财务报告准则的每股美国存托股票基本和摊薄收益分别为人民币 2.99 元（约合 0.46 美元）和人民币 2.95 元（约合 0.45 美元）。在 2020 财年中，腾讯音乐的加权平均在外流通美国存托股票总量（基本）和加权平均在外流通美国存托股票总量（摊薄）分别为 16.6 亿股和 16.8 亿股。

电话会议：

财报发布后，腾讯音乐管理团队将于美国东部时间 3 月 22 日晚上 8 点（北京时间 3 月 23 日上午 8 点）召开财报电话会议，收听电话会议的电话号码如下：

美国：+1-888-317-6003

国际：+1-412-317-6061

中国大陆：400-120-6115

中国香港：800-963-976

接入码：6516722

2021 年 3 月 29 日之前，可拨打以下电话收听电话会议录音：

美国：+1-877-344-7529

国际：+1-412-317-0088

接入码：10151724

此外，腾讯音乐投资者关系频道 https：//ir.tencentmusic.com / 将进行电话会议进行网络直播，并提供录音。

股价反应：

当日，腾讯音乐股价在纽约证券交易所的常规交易中上涨 0.45 美元，报收于 30.87 美元，涨幅为 1.48%。在随后截至美国东部时间 22 日下午 5 点 14 分（北京时间 23 日凌晨 5 点 14 分）的盘后交易中，腾讯音乐股价再度上涨 0.03 美元，至 30.90 美元，涨幅为 0.10%。过去 52 周，腾讯音乐的最高价为 31.12 美元，最低价为 9.22 美元。