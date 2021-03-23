美政府调查特斯拉太阳能起火缺陷，被解雇吹哨人提供关键证据

北京时间 3 月 23 日凌晨消息，据报道，美国纯电车公司特斯拉旗下拥有屋顶太阳能发电系统业务，美国政府正在调查特斯拉太阳能电池板引发火灾风险的质量安全问题。据悉，政府调查机构最近决定将特斯拉一名前员工在太阳能缺陷投诉中报告的情况列为调查证据，并要求此人提供更多信息。

据报道，作为美国政府机构的 “全美消费者产品安全委员会”正在进行这项调查。该委员会已经接触了对特斯拉提出投诉和正式诉讼的太阳能业务前任经理亨克斯（Steven Henke）并了解情况。亨克斯曾经在特斯拉担任一名 “太阳能安装现场质量经理”。

据报道，亨克斯曾经在 2019 年向监管机构进行投诉，成为有关特斯拉太阳能产品安全上的一名 “吹哨人”。

2020 年 11 月，亨克斯在加州阿拉梅达县的一家法庭对特斯拉提出了诉讼，指控特斯拉对他个人进行报复。

亨克斯表示，他曾经在公司内部提出太阳能产品安全问题，随后向政府机构提出质量投诉。他认为，在公司太阳能产品的安装中存在无法接受的火灾风险，但是特斯拉没有解决问题，也没有和顾客进行沟通。

律师提供的电子邮件显示，亨克斯认为特斯拉太阳能安装过程中存在的一系列瑕疵，构成了真正的起火风险，但是消费者却没有被告知这些风险。

进入太阳能

特斯拉传统上的主营业务主要是纯电车以及储能系统。2016 年，该公司进行了一项颇具争议的并购，斥资 26 亿美元收购美国太阳能厂商 SolarCity，而被收购方的领导人属于马斯克的一个亲戚。之后，特斯拉开始面向家庭或者企业提供太阳能发电系统的安装服务。

特斯拉的财报并未详细披露太阳能业务的业绩。该公司财报中的 “太阳能发电和储能”板块在 2020 年占到公司 6% 的营收，不过增长速度达到 30%。

在一月份的财报分析师会议上，马斯克表示，公司正在更加关注太阳能业务，该业务增长迅速，相信不久之后特斯拉会成为太阳能市场的领导者。

特斯拉的太阳能系统已获得大量用户，其中包括美军一些基地的家属住宅，洛杉矶一些学区的学校，或是包括沃尔玛、亚马逊在内的商业物业。

引发火灾

特斯拉太阳能系统已经引发了火灾。2019 年 8 月，沃尔玛状告特斯拉，指控其太阳能产品或安装存在问题，导致沃尔玛多个地方的屋顶发电系统出现火情。

在诉状中，沃尔玛指控特斯拉没有认真监控、维修、维护这些屋顶太阳能系统，甚至在火灾发生后也是如此。沃尔玛表示，火灾造成了严重损失，存在安全问题的系统给沃尔玛顾客、员工和商户带来了严重风险。

2019 年 11 月 5 日，特斯拉和沃尔玛对外发表声明，宣布就火灾诉讼达成了和解，不过和解协议具体内容并未对外公布，尤其是给特斯拉造成的经济损失。沃尔玛发言人表示，一些有问题的发电系统将会被更换。

员工佐证

律师证实，美国消费者产品安全委员会已经接触了亨克斯，并要求提供更多的投诉材料。之前他提交的投诉材料中，内容包括了第三方工程团队的失效分析、内部会议简报、消费者告知的案例、和消费者房屋相关的温度变化事件照片等。

亨克斯表示，因为自己持续为消费者的安全发声，他在特斯拉公司内部遭遇排挤，并最终被解雇。

另外一位特斯拉太阳能前员工证实了亨克斯在公开诉讼中介绍的情况。

这名前员工表示，在特斯拉太阳能安装过程中，一些屋顶支架组件和 Amphenol H4 连接器构成巨大风险，特斯拉补救的措施没有效果也不透明。另外，迄今为止，特斯拉尚未帮助顾客修补或者拆除存在起火风险的太阳能系统。

上述前员工表示，对于一些时间太老的屋顶太阳能系统，特斯拉往往通过外包公司进行修补或者维护，不过现在特斯拉已经取消了一些外包合同，转而通过公司自有团队完成这些工作。