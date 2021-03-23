科技板块领涨美股，苹果上涨 2.83%，拼多多跌逾 3%，荔枝暴跌 17%

北京时间 3 月 23 日消息，随着美债收益率回落，投资者重新追捧科技股，美股今天收高，科技板块领涨。截至收盘，道指涨 103.23 点，涨幅为 0.32%，报收 32731.2 点；标普 500 指数涨 27.49 点，涨幅为 0.7%，报收 3940.59 点；纳指涨 162.31 点，涨幅为 1.23%，报收 13377.54 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 新浪完成合并交易，股票明起停止交易

新浪今天发布公告称，已与 Sina Group Holding Company Limited（简称 “母公司”）的全资子公司 New Wave Mergersub Limited（简称 “合并子公司”）完成本公司于 2020 年 9 月 28 日与母公司和合并子公司共同签署的合并协议和计划（简称 “合并协议”）项下规定的合并交易。合并完成后，本公司已成为母公司的全资子公司，并将不再是一家上市公司。根据本公司股东在 2020 年 12 月 23 日举行的特别股东大会上批准的合并协议，公司已发行且在外流通的普通股已经被注销并停止存续，获得每股 43.3 美元不计利息的现金。新浪已申请在纳斯达克全球精选市场上市的普通股于 2021 年 3 月 22 日交易时间结束时（纽约时间）停止交易。常规交易中，微软股价下跌 0.05 美元，跌幅为 0.12%，报收于 43.26 美元。

▲ 政府拟强化电子烟监管，雾芯科技暴跌近 48%

工信部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》，对新型烟草制品实行与传统烟草制品相当的监管。Juul 在海外获得成功后，2019 年，中国出现多家面向国内市场的电子烟公司，其中最成功的是雾芯科技，今年 1 月以 350 亿美元的估值 IPO（首次公开招股），融资 14 亿美元。雾芯科技未就此置评。众多烟民和庞大的烟草制造产业，使得中国成为对电子烟行业来说一个 “有钱途”的市场。目前，电子烟产业的监管还存在很大不确定性。中国烟草行业实行专卖制度，对生产和销售实行严格监管。2018 年，烟草制品销售占到中国税收的 5.45%。长期以来，行业专家一直预期国家会对电子烟公司的业务进行监管。2019 年 11 月，中国监管机构强制电商平台下架电子烟制品，影响了电子烟行业的增长，许多品牌 “转战”线下渠道。雾芯科技向美国证券交易委员会提交的文件显示，虽然对电子烟行业的监管有所增强，但在截至 2020 年 9 月 30 日的 9 个月，雾芯科技营收达到 3.24 亿美元，净利润达到 1600 万美元，双双超过 2019 年全年。常规交易中，雾芯科技下跌 9.31 美元，跌幅为 47.84%，报收于 10.15 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 微软博文：3 月 29 日起向更多员工开放公司总部

微软星期一宣布，将于本月底向更多员工开放公司总部。从 3 月 29 日开始，在公司总部或附近办公室工作的微软员工，将可以选择部分时间或全部时间回到办公室工作。微软在一篇博文中称，员工也可以选择继续远程办公。微软公司策略部门负责人柯特 · 德尔贝恩（Kurt DelBene）说，“数月来我们一直在密切关注本地的健康数据，认为目前可以在遵守华盛顿州防疫规定的前提下，让更多员工安全地回到办公室办公。”微软在博文中表示，在全球 21 个国家的办公室已向更多员工开放，目前约 20% 的全球员工已返回办公场所工作。德尔贝恩说，“我们的目标，是给予员工更多灵活性，让他们选择在更有效率和感觉更舒适的地方工作，也鼓励员工在疫情期间继续居家远程办公。”微软去年 10 月曾表示，居家远程办公政策 “最早”将延长至 2021 年 7 月 6 日。微软当时还宣布，未来将允许大多数员工在至少半数时间远程办公，希望完全远程办公的员工需要得到上司批准。常规交易中，微软股价上涨 5.64 美元，涨幅为 2.45%，报收于 235.99 美元。

▲ 投资公司称无人驾驶汽车问世概率提升，5 年后特斯拉股价或涨至 3000 美元

ARK Invest 创始人卡西 · 伍德（Cathie Wood）预计，2025 年特斯拉股价将涨至 3000 美元，这意味着，按上周五 654.87 美元的收盘价计算，到 2025 年，特斯拉股价将平均每年上涨约 50%。按特斯拉的流通股计算，届时特斯拉市值将达到约 3.6 万亿美元。今天苹果市值约为 2 万亿美元。要继续保持全球市值最高公司的 “头衔”，苹果股价需要每年平均上涨约 30%。2018 年伍德预计特斯拉股价能达到 800 美元，当时这被认为是一个大胆的预期，因为当时特斯拉股价仅约为 70 美元，但 2021 年初就达到 800 美元，平均每年涨幅超过 100%。ARK 给出 3000 美元股价预期的一大原因，似乎是自动驾驶出租车业务的可能性增加。报告称，“我们之前认为，在截至 2024 年的 5 年，特斯拉交付真正无人驾驶汽车的概率是 30%，现在，我们认为 2025 年前这一概率为 50%。”无人驾驶汽车可能给特斯拉带来 1600 亿美元 EBITDA。过去一年，特斯拉 EBITDA 为 48 亿美元。最近特斯拉股价出现了回调，主要原因是较高的美债收益率对高增长股票的影响更大。最近 10 年期美国国债收益率一度超过 1.7%。今年以来特斯拉股价累计下跌约 7%，表现不如标普 500 指数和道指。特斯拉股价比 1 月份的 52 周高点低约 27%，当时 10 年期美国国债收益率仅为 1.1%。常规交易中特斯拉股价上涨 15.13 美元，涨幅为 2.31%，报收于 670 美元，盘中一度摸高 699.62 美元。