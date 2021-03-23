一个「线上虚拟 POS 机」，怎么做出了千亿美元市值

Stripe 成为了美国最大的独角兽企业。

3 月 14 日，Stripe 宣布获得一笔 6 亿美元的最新融资，估值 950 亿美元。投资机构包括爱尔兰国家财政管理机构、安联、富达、AXA 和红杉资本。

千亿级别的估值，相比一年前上一轮融资时的 360 亿估值，膨胀了 2.6 倍，也使 Stripe 超越 SpaceX，成为美国估值最高的未上市企业，最大的创业独角兽。全球范围内，比 Stripe 更大的独角兽只有两家：字节跳动和蚂蚁集团

大部分消费者对 Stripe 可能并不熟悉。这是一家 to B 的金融科技公司，核心业务是「线上支付清算」。Stripe 将复杂的支付方式打包成一个简单模块，让网站、App 能轻松支持各种支付方式：信用卡、借记账户、Apple Pay、支付宝……Stripe 会从中交易中收取一定的手续费。简单地说，Stripe 就像一个线上的虚拟 POS 机。

现在，Stripe 已经成为这一领域的头部玩家，每年处理的交易总量高达数千亿美元。

数字经济 3% 的税

Stripe 的商业模式很简单，帮助企业处理线上支付，然后收手续费。

Stripe 将各种复杂的支付方式，全部整合进了自己的系统里，企业只需要在自己的网站、App 里加几行代码，就可以实现对海量支付方式的一次性支持，不再需要跟不同的银行、卡组织谈协议。

这件事在国内可能有点难理解，毕竟微信、支付宝已经几乎覆盖了全部用户。企业只需要接入这两家，基本就能保证用户在支付的时候不会有什么障碍。

但对国外的企业，特别是面向国际市场的企业来说，需要满足的支付需求就很复杂了。有的顾客习惯用信用卡，有的习惯用第三方支付服务，这些都需要企业一家家去接入：不同卡组织的信用卡；Apple Pay、Google Pay 等数字钱包；微信支付宝等第三方支付机构；甚至是一些小众银行的借记账户。

而且，对有些电商平台来说，支付还不只是「消费者付给商家」这么简单。比如 Uber、Doordash 这样的外卖平台，消费者的一笔付款，需要按规则分给平台、餐厅、送餐员三方。

面对这些复杂的需求，Stripe 提供了极具针对性、也非常易用的产品。创始团队清楚，自身的商业模式并没有任何壁垒，只能靠钻研产品，赢得企业的亲睐。目前，Stripe 在全球范围内服务的企业多达数百万家。

针对每笔交易，Stripe 会收取交易额 2.9% + 30 美分的手续费。这个费率在同类公司里并不算低，Stripe 的核心竞争力在于简单易用，特别是对那些没有太多精力去调试支付模块，搞 debug 的初创企业来说，稳定易用，让业务顺利跑起来，是最重要的。

一家总部位于伦敦的奢侈品电商，Matchesfashion，就是为了追求稳定易用，选择了 Stripe。这家电商面向全球 170 多个国家，需要接收来自各种不同渠道的支付，这些支付很容易被银行风控系统视为异常操作，从而被拦截。转用 Stripe 后，这家公司的支付通过率提高了 2%，考虑到公司的业务规模，这笔收入相当不菲。

Stripe 针对不同的公司提供了灵活的解决方案，费率也都可以谈。这让 Stripe 不仅为小公司提供便利，也赢得了很多巨头的亲睐，包括电商领域的 Shopify、亚马逊，线下经济领域的 Uber、Doordash、Instacart…… 很多公司都是创业初期就接入了 Stripe，一直用到今天，Stripe 与这些公司，互相成就了各自的增长。

据《华尔街日报》报道，Stripe 的客户里，有 50 多家巨头，每年处理的交易额在 10 亿美元以上。Stripe 每年处理的交易总量高达几千亿美元。

Stripe 将自己的使命定义为「增加互联网的 GDP」。10 年前，大部分网站、App 想要商业化，基本只有广告一个选择。现在，越来越多的网站都开始直接向用户提供增值服务，这与 Stripe 提供的支付基础设施密不可分。

著名科技行业分析师 Benedict Evans 在评价 Stripe 时表示，「他们是互联网未来 3% 的税。」

押注互联网的未来

11 年前，Stripe 刚刚创立的时候，整个电商市场的交易规模都没有几千亿美元。

创始人科里森兄弟来自爱尔兰，两人当时才 20 岁出头，刚刚结束了自己的第一次创业。那是一个名为 Auctomatic 的电商自动化工具，可以帮助 eBay 卖家对产品价格、库存、订单进行管理。2008 年，年仅 17、19 岁的科里森兄弟以 300 多万欧元的价格将它卖掉，赚到第一桶金，成了百万富翁。

因为第一次创业的成功经验，Stripe 在创立初期就备受关注。它的早期投资者包括著名孵化器 Y Combinator、投过 Facebook 的明星资人 Peter Thiel，以及 Elon Musk。从那之后，Stripe 就再也没缺过钱。

与近年很多明星创业公司不同，Stripe 不靠烧钱赢市场。迄今，Stripe 一共只筹集了 24 亿美元资金，就实现了 950 亿美元估值。相比之下，Uber 在上市前筹集了 140 亿美元，才支撑起了 720 多亿美元估值。

作为一家 toB 的公司，Stripe 没有大规模的销售和技术支持团队，它将复杂的支付手续隐藏在系统内部，最终交付给企业的代码、界面是非常简单易用的。Stripe 目前只有 3000 名员工。9 年前，Facebook 以差不多估值上市时，员工数量是 Stripe 的 3 倍。

Stripe 使用资金的效率极高，业务成熟稳定。它很少对外披露具体的财务数据，据 Financial Times 报道，Stripe 去年三季度的营收约为 20 亿美元，毛利约为 1.2 亿美元。虽然这些数字可能并不十分准确，无法与上市公司经过审计的财报数字直接对比，但还是不难从中看到，Stripe 的业务本身是赚钱的。

与此同时，Stripe 还保持着极高的增长速度。据福布斯报道，Stripe 2020 年处理的交易总量大约在 2000 亿到 2500 亿美元，相比 2019 年增长约 50%。

本轮融资前，Stripe 在私有二级市场的价值已经到达 1150 亿美元。很多投资者将投资 Stripe 视为「押注互联网的未来」。过去一年，美股科技板块疯涨，不少投资者认为科技公司的市值已经过高，开始转而关注银行等传统行业。

而 Stripe 这样的科技金融公司，一方面与科技行业的发展息息相关，另一方面又有稳定坚实的业务作为支撑，自然受到投资者亲睐。

本轮领投 Stripe 的爱尔兰国家财政管理机构的 CEO，Cornor O' Kelly 表示，考虑到 Stripe 的增长速度，他们对这笔投资「非常放心」，他说，「Stripe 已经与当下最重要的趋势，数字化和电子商务的加速发展，捆绑在一起。」

国际化的突破

拿到这笔 6 亿美元融资，Stripe 希望加快扩张的脚步。

欧洲是 Stripe 的下一个关键战场。科里森兄弟在家乡，爱尔兰的都柏林，设立了第二总部，计划未来 5 年在欧洲总部增加 1000 名员工。他们还邀请前英格兰央行行长 Mark Carney 加入了公司董事会。

Stripe 的扩张已经取得了一定成果，自新冠疫情以来，欧洲有超过 20 万家企业签约了 Stripe 的服务。同时，公司还在澳大利亚和南美取得了一些进展，与澳大利亚企业软件巨头，知名工具软件 Trello 的母公司 Atlassian 签订了合作协议。

但在美国之外，Stripe 也面临着更激烈的竞争。其中最大的竞争对手之一，是总部位于荷兰阿姆斯特丹的公司 Adyen。它与 Stripe 提供类似的支付清算业务，2020 年处理的交易总量为 3036 亿欧元，市值 600 亿欧元，并不落后 Stripe 太多。除此之外，美国本土的 PayPal，英国的 Checkout.com，也都在 Stripe 身后穷追不舍。这些公司各自有各自的优势，比如 PayPal 做第三方支付业务，积累了一定的品牌知名度和用户基数，Checkout 则在更多国家获得了相关许可牌照，支持更多结算货币。

除了基础的支付清算业务，Stripe 也在尝试建立更深的业务护城河。它推出了公司信用卡业务，企业可以将卡发给员工，用于公务开支，并在 Stripe 的平台上对支出报销进行管理。除此之外，Stripe 还推出了企业融资、创业公司托管等业务，以及正在测试「理财服务」的 API。

扩张的同时，Stripe 内部也在发生一些调整，除了邀请两名新的董事会成员，公司还从通用汽车挖来了一个新的 CFO。这样的人事变动常常是公司即将上市的信号，但 Stripe 似乎并没有任何要上市的迹象，毕竟它并不缺钱。

线上支付已经是一个万亿级别的市场，想要赢下整场比赛，不会那么简单。有投资领域人士表示，考虑到欧洲支付市场的规模和分散性，Stripe 想要在欧洲发展，会比美国更难。最后可能会出现多个赢家。

但创始人科里森对公司的未来充满自信，32 岁的他，认为 Stripe 的核心竞争力并不在于某一个产品或功能，而是公司的「长远前景」和「国际化视野」。

的确，Stripe 在某些方面具有一种「反硅谷气质」。它不追求品牌知名度，不追求绝对的市场统治地位，也不追求烧钱带来的快速增长。11 年前，Stripe 瞄准了一个长远的未来，通过持续优化产品，造就了自己的领跑优势。即使当时这条赛道没有那么「酷」，甚至不被大多数人看好，但他们还是选对了，Stripe 等来了电商的时代，也加速了电商的发展。所以科里森相信自己规划长远未来的能力。

他说，「做一个基础设施服务，你必须有长期主义的心态。」