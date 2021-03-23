曾经的王者如今成青铜：LG 智能手机 5 年亏损 290 亿元，业务面临关闭

3 月 22 日消息，据外媒报道，LG 电子公司可能会关闭其智能手机业务，而不是出售。

据悉，LG 移动业务自 2015 年第二季度以来已连续 23 个季度出现亏损，截至去年第四季度，该部门累计亏损额高达 5 万亿韩元（约合人民币 293 亿元），并且在过去的一年，其业务仍未出现回暖的态势。

去年 1 月，LG 电子 CEO 权邦锡曾公开表示 , 对于亏损的业务，公司已经考虑过所有选项。“我们现在对所有可能性都敞开大门 , 并且正在彻底审查我们的未来计划。”

不过，对于一直流传关闭手机业务的传闻，LG 官方从未证实。此前，LG 副董事长兼 CEO Jo Seong-jin 表示，LG 业务组合包括汽车和家电，这两个行业都与智能手机有关，因此我们没有考虑退出智能手机业务。有业内人士认为，LG 移动部门正在积极布局 5G 和可折叠智能手机，并希望借此扭转困局。

然而，据《东亚日报》上周日表示，LG 已经搁置了上半年推出所有新智能手机的计划，最快将在 4 月初与员工分享其对该业务命运的决定。

和诺基亚一样，LG 手机也有过一段辉煌的岁月——2008 年销量突破 1 亿部；2013 年一跃变成全世界第三大智能手机生产商，仅次三星、苹果 iPhone；“巧克力”、“冰激凌”等系列手机风靡中国市场。然而到了 2016 年，LG 手机褪去了往日的辉煌，开始走向了下破路。

2018 年，LG 手机正式宣布退出中国市场，并取消了高端系列。据媒体报道，这此之前的两年时间里，LG 手机就已经消失在了中国市场。而其背后的原因是当时的 LG 手机已经遭遇了重大亏损。

按照 LG 公布的 2017 年全年财报显示，LG 电子全年的利润和营收都有大幅度增长，不过这些增长主要是其他部门业务带动，而手机部分所在的 LG 移动部门却亏损非常严重。

财报显示，LG 在 2017 年全年手机销量为 1390 万台，相比 2016 年的总数继续下滑了 1% 左右。其第四季度移动部门亏损达到了 1.9 亿美元，且之后呈现逐年递增的状态。

到了 2020 年，LG 手机仍未有任何回暖迹象。据 Counterpoint 数据显示，在 2020 年第三季度，LG 手机出货量为 650 万部，低于 2019 年同期的 720 万部，在全球手机市场中仅占有 2% 的市场份额，而三星同期出货量将近 8000 万部，是 LG 的 12 倍。

值得一提的是，早在 2019 年 LG 就已经把中低端手机给外包出动，说明其已经有放弃手机业务的想法，只是找不到合适的买家而已。

目前 LG 已经退出了中国大陆智能手机市场，失去了崛起的机会。而从在海外市场来看，LG 手机在北美市场表现不如三星、苹果等竞品，小米、OPPO、vivo 等国产手机品牌也在快速发展海外市场。根据 Counterpoint 2019 年公布的第二季度数据来看，LG 的下滑幅度达到了 18.5%，已经远远落后于大多数手机品牌。