供应紧张，南京海关工作人员：进口芯片涨价 20%

IT之家 3 月 23 日消息 据央视财经报道，据南京海关工作人员介绍，今年 1-2 月仅江苏昆山口岸进口的集成电路就超过了 100 亿元，在数量基本和去年持平的情况下，进口的金额增长了 20%，所以可见，芯片的价格仍然在上涨。

报道称，由于供应紧张，芯片以及核心原材料也随之水涨船高，有一些甚至加价也很难能抢到货物。IT之家了解到，据海关人员介绍，以往企业采购光刻胶的量每次在 100 多公斤，近期由于原材料紧缺，企业每次只能买到很小的量。而企业又面临订单爆满、下游芯片需求不断增加的局面，公司从去年到现在不断扩张产能，目前产能处于满负荷状态。

另据第一财经报道，兴业证券认为，去年开始，受 5G 手机芯片用量大幅提升和关键厂商大幅备货影响，芯片出现明显供不应求，而今年受汽车等行业复苏的推动，部分下游仍在持续追单，导致供不应求进一步加剧，出现了历史上少有的晶圆产能状况，目前仍然是 PMIC、driver IC 和 RFIC 等传统制程芯片紧缺最为明显，需要挤压相关芯片向更高阶制程 升级来逐步缓解缺口瓶颈。而经过此轮缺口以后，大部分下游品牌将会保留更多的库存以应对风险，整体供需缺口短期很难根本性改变，判断缺货可能还会持续一年以上。