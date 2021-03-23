双折叠屏要来了，消息称三星大幅提高折叠智能手机产量，每年出货超 1000 万部

IT之家 3 月 23 日消息 据日经新闻报道，消息人士称，三星电子计划在今年发布新一代的 Galaxy Z Flip 和 Galaxy Z Fold 手机，并且还在研发一种双折叠屏幕手机，最早可能在今年年底推出。

三星电子首席执行官 Koh Dong-jin 表示，该公司希望增加其可折叠手机的产量。知情人士透露，三星目标将其可折叠智能手机的总出货量提高到与新冠疫情大流行的 Galaxy Note 系列手机相似的水平，每年超过 1000 万部。

消息人士透露，三星正在寻求用一款差异化程度更高的 Galaxy S 系列手机来取代 Note 系列，这将产生更大的利润率。

“Note 系列停产在去年就已经决定得差不多了。该公司希望将更多的赌注押在折叠屏手机上，这些手机的价格要高得多，设计也很有特色。”一位知情人士说。

据报道，这款双折叠手机的屏幕比例将更接近传统的 16:9 或 18:9，对内容显示更有用。

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IT之家获悉，双折叠手机设计采用了两个铰链，并折叠成 Z 形，提供了一个特别大的屏幕，尽管如此，该设备仍然可以折叠成标准的智能手机形状，正面大屏幕的同时，背面仍有一个保护壳，使脆弱的屏幕不会比目前的手机更容易受到损害。

用户还可以选择将两只 “翅膀”折进去，这样中间的屏幕就变成了正面屏幕。如果平板模式的手机太宽，用户也可以选择只折叠一个 “翅膀”。