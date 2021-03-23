谷歌云重新实施销售佣金封顶：业务巨亏，员工却赚百万美元

北京时间 3 月 23 日上午消息，据报道，美国搜索巨头谷歌大举布局云计算，但是去年，该公司云计算业务却亏损 56 亿美元，谷歌虽然营收数额惊人，但是如此亏损已经不是可以忽略不计的小数字。据悉，谷歌正在采取新措施，减少云计算亏损。

据多位消息人士透露，谷歌云计算一把手库里安（Thomas Kurian）最近宣布重新执行过去的一项老政策，即对主要服务大型企业客户的云计算销售员实施佣金封顶政策。

这其实上是库里安的一次 “反悔”。两年前，库里安加盟谷歌谷歌，担任云计算掌门人，他宣布取消销售人员的佣金封顶政策，当时的考虑是利用丰厚的佣金来吸引一流的云计算销售人才。

在取消封顶之后，谷歌云计算部门一些优秀的销售员薪资远远超过了 100 万美元，考虑到谷歌云计算企业合同金额在行业内并不算大，这样的佣金已经是相当之高。

在全球云计算市场，谷歌目前并不占据优势。电商巨头亚马逊在云计算领域一马当先，抢走了半壁江山，微软排名第二，逐步缩小和亚马逊的差距。谷歌、甲骨文、IBM 等厂商则排名和份额双双落后。

佣金重新封顶的政策表明库里安面临两难，一方面又要鼓励销售员士气，另外一方面又要控制亏损。重新封顶政策将带来一些风险，比如优秀销售员流失。不过对谷歌相对有利的是，美国软件行业一般对企业销售佣金实施封顶政策。

亏损严重

库里安加盟谷歌之后，他的一些措施做大了谷歌云计算蛋糕。去年，该部门实现 131 亿美元总营收，同比增长 46%。不过业务增长带来了更高的运营亏损。二月份，谷歌第一次公布云计算详细财务指标，结果就爆出了 56 亿美元亏损。

去年，谷歌母公司 Alphabet 总的运营利润高达 410 亿美元，谷歌实际上可以消化云计算业务目前的亏损额。Alphabet 首席财务官波拉特（Ruth Porat）表示，目前的亏损表明云计算团队正在实现未来营收之前进行提前业务布局和投资，随着销售额增长，预计亏损还会扩大。

盈利途径

销售佣金封顶是让谷歌云计算部门走向盈利的手段之一。消息人士透露，根据谷歌新的佣金封顶政策，如果销售员完成了年度最低指标（必须完成的最低销售额）五倍以上的销售额，则无法再获得更多佣金。

比如一个销售员的年度销售额度是 1000 美元，在达到 5000 万美元销售额之前，他的佣金将会持续增长，但是超过 5000 万美元之后佣金将不再增加。

目前外界尚不清楚谷歌云计算每年给销售员支付的佣金。不过佣金水平一般根据多种因素变化（比如销售员工作经验）。在美国其他企业软件公司中，销售员佣金水平大约为销售额的 5% 到 10%。

对于佣金重新封顶的报道，谷歌云计算部门发言人表示不会对外界的 “谣言”进行评论。

争夺大企业

在过去一年中，库里安和云计算销售负责人艾斯霖（Robert Enslin）共同努力，希望和知名跨国公司达成长期云计算合同。

为了在云计算市场和亚马逊、微软竞争，谷歌需要获得更多大公司长期合同，然而和新创公司等客户相比，这些大客户需要投入更多工作和精力。据悉，传统公司如果把自有的硬软件系统迁移到云计算，需要专业厂商更多的帮助，厂商自然需要有更多投入。

据消息人士透露，为了让大客户德意志银行放弃自家数据中心转移到谷歌云计算平台，谷歌已经自己先期投资了 3.5 亿美元到 4 亿美元。去年底两家公司签署和合同，合同内容包括重新设计业务软件（过去运行在德意志银行数据中心）所需的咨询和工程技术服务。

科技市场研究公司 Futurum 的分析师纽曼（Daniel Newman）表示，谷歌正在进行大手笔投资，以证明他们能够从知名大公司赢得云计算合同。

消息人士透露，亚马逊和微软在和知名大公司的云计算合同中，也包括了平台大量投资的内容。不过对于谷歌云计算来说，库里安加盟之前还没有类似的做法。

一位消息人士表示，谷歌有相关的财务动机，需要让德意志银行尽快把业务转移到云计算上，这可以让德意志银行尽早实现双方合同中写明的云计算支出目标。

在云计算时代，企业或政府机构逐步放弃自行购买软硬件和宽带组建数据中心，转而通过 “菜单订购”的方式购买云计算公司丰富的服务。在抢夺大企业合同的同时，云计算厂商也在增加服务种类，并且时不时打价格大战（比如云存储、计算资源租赁等）。