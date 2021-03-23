荣耀 V40 轻奢版今日发布：轻薄超曲屏 + 66W 超级快充

不久前，荣耀手机官方正式宣布，全新的荣耀 V40 轻奢版将于 3 月 23 日也就是今天正式发布，随着发布会进入最后的倒计时，官方对于该机的预热也达到了最后的高潮。现在有最新消息，继部分外观和配置细节后，近日荣耀手机官方再度透露，全新的荣耀 V40 轻奢版将采用的是一块轻薄超曲屏。

据荣耀手机官方最新发布的信息显示，全新的荣耀 V40 轻奢版将配备的是一块被称为 “轻薄超曲屏”的屏幕，采用居中单挖孔曲面屏设计，可以说是目前该档位内唯一搭配超曲屏的 5G 手机。值得注意的是，此前有消息称该机的机身厚度仅 7.64mm，重 169 克，在目前为止的 5G 机型中几乎没有对手，将带来绝无仅有的冲击感。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的荣耀 V40 轻奢版基本延续了此前华为 nova 8 的外观设计，正面采用一块 6.57 英寸居中单孔曲面屏，支持 90Hz 刷新率，240Hz 触控采样率和 10-bit 色深，分辨率为 2340×1080。将搭载联发科天玑 800U 芯片，前置 3200 万像素镜头，后置采用 6400 万 + 800 万 + 200 万 + 200 万像素四摄组合。此外，该机将内置 3800mAh 容量电池，支持 66W 快充。

据悉，全新的荣耀 V40 轻奢版将在今天与大家见面，至少会提供渐变色和青色两种配色，目前已在线下门店和各大线上平台同步开启预约，起售价预计在 2000 元左右。更多详细信息，我们拭目以待。