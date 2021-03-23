1399 元至 1899 元，荣耀平板 7 发布：10.1 英寸全高清屏幕，支持智慧分屏 / 平行视界

IT之家 3 月 23 日消息 今天下午，荣耀手机发布了荣耀 V40 轻奢版手机，带来了轻薄的设计，支持 10 亿色超曲屏、90Hz 刷新率、66W 超级快充、5G 疾速体验、3200 万美颜自拍 + 6400 万超清四摄，多功能 NFC… 售价 2999 元起，将在 3 月 26 日正式开售。

除此之外，荣耀公司发布荣耀平板系列新成员荣耀平板 7 。

荣耀平板售价和上市时间公布：

4GB+64GB WiFi 版售价 1399 元，4GB+128GB WiFi 版售价 1699 元。3 月 23 日开启预售，3 月 26 日正式开售。 4GB+64GB LTE 版售价 1599 元，4GB+128GB LTE 版售价 1899 元。

IT之家获悉，荣耀平板 7 主打轻薄设计，厚度仅 7.55mm，重 460g，小朋友也能轻松握持；10.1 英寸全高清大屏，分辨率为 1920 x 1200，PPI 224，高达 80% 的屏占比，搭配锐屏增强技术，视界更清晰；德国莱茵低蓝光及国家眼科工程中心的护眼认证，再加上多重护眼模式，眼睛久看也不累。

网课时代，如何让学习效率翻倍，荣耀平板 7 支持以下特性：

①智慧分屏：边听课边记笔记，一屏多用更高效；

②平行视界：横屏状态同一应用打开双窗口，查资料时左边浏览信息流，右边查看详细内容；

③畅连通话：开启屏幕共享，老师手把手音画教学；

④教育中心：内置猿辅导等优质教育资源，满足多年龄段学习需求。

荣耀平板 7 支持双大振幅扬声器搭配 2.2cc 大音腔，确保在嘈杂的环境下也能听得清老师讲的每一个重点。HONOR Histen2.0 音效加持，支持智能调音，让每一个音符都更加动听

荣耀平板 7 搭载全新 Magic UI 4.0 系统（基于Android 10）在全场景加速引擎的帮助下，合理分配系统资源，高效利用内存空间。搭载联发科 MediaTek MT8786 处理器（2×Cortex A75 2.0GHz + 6×Cortex A55 1.8GHz），运行速度全面提升 10%，另支持 EROFS 超级文件系统、全场景加速引擎。

使用 HONOR Share，手中的荣耀平板 7 可以在荣耀手机、笔记本电脑、智慧屏、打印机等设备之间免数据流量快速传输 '，文件再大、图片再多都能轻松秒传，打印作业资料分分钟的事。

荣耀平板 7 电池容量 5100mAh(典型值)，搭载 500 万像素主摄像头（F2.2，自动对焦），200万像素副摄像头（F2.4，固定焦距）。

下面是一图看懂荣耀平板 7：