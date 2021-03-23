比特币矿商 Greenidge 和纳斯达克上市公司 Support.com 宣布合并

3 月 23 消息，据国外媒体报道，Greenidge Generation 计划通过与技术支持提供商 Support.com 的合并上市，该公司是一家总部位于纽约的比特币矿业公司，拥有自己的发电厂。

Greenidge 在今天的一份声明中表示，和 Support.com Inc. (Nasdaq: SPRT) 宣布已签署最终协议，以合并为基础进行股票换股交易，但须获得 Support.com 股东的批准和其他惯例成交条件，合并有望在 2021 年第三季度完成。

截至 2021 年 2 月 28 日的十二个月中，Greenidge 挖掘了 1186 个比特币。目前比特币的价格超过 57000 美元，该设施平均每天开采价值 185000 美元的比特币。据报道，Greenidge 公司的发电能力为 19 兆瓦 (MW) ，计划到 2025 年增加 2500% 以上，达到 500 兆瓦。

Greenidge 的首席执行官 Jeff Kirt 说：“这次合并对 Greenidge 来说是重要的一步，因为我们在现有的平台上，进一步挖掘比特币和生产低碳能源。”

然而，这家矿业公司也面临着 Greenidge 发电厂和矿场所在地芬格湖地区当地组织的强烈反对。去年 12 月，塞拉俱乐部和几个组织对格林里奇提起诉讼，声称该公司通过寻求监管部门批准其扩大采矿设施的计划，规避了州法律。