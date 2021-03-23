外媒：百度股价过去一年涨了 2 倍，看好在港上市前景

据外媒报道，百度于周二在香港进行了二次上市，已筹资近 33 亿美元。其股价最终收平，盘中一度破发。但在过去 12 个月中，百度股价已经飙升逾 200%。分析师认为，在香港上市后该股将继续上涨。

作为中国最大的搜索引擎，对百度来说，在香港二次上市是个重要时刻。从 2018 年中期开始，该公司经历了艰难的几年，发展速度始终落后于阿里巴巴等竞争对手。当中国用户蜂拥至移动搜索上时，百度未能抓住机会迅速采取行动。

但在首席执行官李彦宏带领下，百度扭亏为盈的核心是让投资者相信，这家科技巨头是 AI 和自动驾驶领域的领导者，以求使其广告以外的收入来源多样化。这种策略如今似乎得到了回报。

2018 年 5 月中旬，百度在美国上市股票股价达到 284.07 美元，创下历史新高。但该股在 2020 年 3 月跌至 83.62 美元的低点，跌幅超过 70%，这也是自 2013 年 4 月以来的最低收盘价。但自 2020 年 3 月的低点以来，百度股价已上涨逾 200%。今年 2 月份，该股创下 354.82 美元的历史新高。

美国金瑞基金 (KraneShares)首席投资官布兰登 · 埃亨 (Brendan Ahern)表示：“我认为电动汽车是百度股价上涨的部分驱动因素。与此同时，云计算、人工智能，这些都是百度自 2014 年以来始终在大举投资的领域，我们现在开始看到这些努力带来的积极影响。”

瑞穗证券 (Mizuho Securities)互联网分析师詹姆斯 · 李 (James Lee)对百度在美国上市股票的目标股价设定为 350 美元，较华尔街周一收盘价高出 31%。他说，百度自动驾驶业务的价值可能达到 400 亿美元。