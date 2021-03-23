【IT之家开箱】荣耀 V40 轻奢版图赏：至薄、轻盈、超曲

IT之家 3 月 23 日消息 荣耀在今天的发布会上正式推出了旗下最新的两款产品：首发价 2999 元的荣耀 V40 轻奢版，以及首发价 1299 元的荣耀平板 7。

荣耀 V40 轻奢版是荣耀家族迄今为止最轻薄的 5G 手机，主打轻薄的设计、轻快的体验、强大的摄影能力，现在IT之家也拿到了这款手机，现在为大家带来它的开箱图赏。

包装盒朴实无华，没有太多不必要的设计，打开包装后第一看看到的也是手机本体，没有其他步骤，简单直接。

包装中附赠了一套手机充电器、数据线、保护壳等基础配件。

我们这里拿到的是一款钛空银配色的机型，背部采用 AG 磨砂 + 双纹理双镀膜工艺，光姿绚烂，手感细腻温润。

荣耀 V40 轻奢版采用前置 3200 万高像素美颜镜头，支持人像超级夜景模式，后置镜头搭载 6400 万超清主摄、120° 超广角、4cm 微距和独立人像景深镜头。

直接来看一组特写。

该机采用 6.57 英寸 OLED 屏，分辨率 2340*1080，支持荣耀 V40 同款 10 亿色显示，色彩层次更丰富，效果细腻更逼真。

IT之家获悉，荣耀 V40 轻奢版搭载天玑 800U 处理器，采用超曲飞瀑屏与背面 3D 曲面玻璃设计，对称美学尽显精致；相机框如星轨圆环般的几何排列，彰显优雅秩序。

柔性 OLED 屏、纤细中框和创新单电芯双回路方案，将整机重量压榨到了 169g，厚度 7.64 mm。

细节图赏：