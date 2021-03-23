【IT之家开箱】黑鲨 4 Pro 开箱：低调不输气场，锋芒恰到好处

IT之家3月23日消息 这个三月各家厂商纷纷亮出自己的筹码，希望能在上半年占下一席之地。黑鲨今日正式推出了全新的黑鲨 4 系列游戏手机，搭载骁龙 870 的黑鲨 4 和搭载骁龙 888 的黑鲨 4 Peo 售价分别自 2499 元 / 3999 元起。

现在IT之家也拿到了这款黑鲨 4 Pro，现在为大家带来它的开箱图赏。

包装盒一如既往的张扬炫酷，大大的 X 底纹映衬黑鲨 logo，黑与绿相互碰撞的底色盛展其中，的正好引出这款遂空黑的配色：低调不输气场，锋芒恰到好处，以最纯粹的黑，照最耀眼的光。

废话不多说，我们之间动手开封。值得一提的是，封面下面是黑鲨的游戏宣言：因为游戏，你我不再陌生，因为热爱，我们共同战斗，无惧，一切挑战，创造，不止游戏。

正片开始：

大部分人应该对黑鲨 4 的后置镜头排布不算陌生，这就是前几年被大量网友戏称为 “防爆盾”的横向设计，在这个 2021 也算是独具一格了。

这款手机全系采用 120W 闪充技术（黑鲨 4 是首款骁龙 870 的 120W 快充机型），可在 14 分 50 秒内将 4500mAh 大电池充到100%，并附赠 6A 充电线。

该机配备了 6.67 英寸 E4 材质三星 AMOLED 屏幕，钻石排列，局部峰值 1300nit，刷新率高达 144Hz，还支持 DC 调光和 MEMC，采用居中打孔设计。

该机前置是一颗 2000 万像素的镜头，但好在孔径较小，整体观感还是非常不错的。

下边框也保持的不错，虽然是直屏，略有一点弧面过度，握持感良好。

后置镜头的话，黑鲨 4 Pro 搭载 64MP 主摄（IMX686）、黑鲨 4 则是 48MP 主摄（IMX582），以及相同的 8MP 超广角镜头和 5MP 微距镜头。

▲全系标配磁动力升降肩键

什么？你说你们想看点不一样的东西？那我们不妨来点防爆盾的特写吧。

说完了手机，我们还可以看一下黑鲨同时为它提供的游戏外设，例如黑鲨散热背夹 2 Pro 和游戏耳机，售价199元和249元。

▲全家福

除此之外，还有一款铠甲保护壳，官方售价 79 元。