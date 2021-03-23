特斯拉 “自动驾驶”引发 “间谍担忧”，出路可能有 3 条

特斯拉再次传出安全隐患问题。

据路透社等多家外媒近日报道称，因担心特斯拉车辆上安装的摄像头存在安全隐患，中国军事机关禁止特斯拉汽车进入其园区。《华尔街日报》3 月 19 日引述不具名知情人士的话进一步称，中国政府正在限制军方、敏感行业国企和重要机关的工作人员使用特斯拉的汽车，理由是担心该汽车可能导致国家安全信息泄露。

该人士表示，此前中国政府对特斯拉汽车进行了安全评估，发现汽车的传感器可能记录周边位置的视觉图像。此外，特斯拉通过汽车可能获得各种数据，比如用车时间、方式和地点、驾驶人员的个人信息，以及与汽车同步的手机联系人名单。中方担心这些数据可能会被发回美国。中国官方目前尚未对相关报道做出回应。

有关于隐私泄露的问题，特斯拉本月已经传出第二次，不过此次马斯克这次给出了一个较为合理的解释，因此并未给特斯拉公司造成大的影响。

一、特斯拉 “间谍”属性何以见得？

3 月 20 日在中国国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛上，马斯克视频连线时表示，特斯拉在美国或中国的公司不会收集敏感或私人数据，然后与美国政府分享，他保证中国客户的数据会得到充分保护。

马斯克还郑重表示：“如果特斯拉用车在中国或者其他地方从事间谍活动的话，那肯定就寸步难行了。”马斯克之所以如此郑重撇清间谍嫌疑，是因为此前中国政府对特斯拉汽车进行了安全评估，发现汽车的传感器可能记录周边位置的视觉图像。

此外，特斯拉通过汽车可能获得各种数据，比如用车时间、方式和地点、驾驶人员的个人信息，以及与汽车同步的手机联系人名单。而中国政府担心这些数据可能会被发回美国，从而造成国家信息的泄露。

专家们表示，面对技术发展，政府需要对暴露出的问题进行立法，加强规范。同时行业需要确定各类标准，界定和保护用户隐私，确保人工智能技术不被滥用和误用。

事情的起因还得追溯到 3 月 19 日，马斯克在推特发布消息称，将收回一些车主的 FSD Beta 版的试用权限。原因是这些车主在使用 FSD Beta 功能时，没有对道路情况给予足够的关注。他还称，之所以是 Beta 版本，就意味着还处在测试阶段，虽然至今没有发生任何事故，但不能完全不管不顾。因而对于这些不够关注路况的车主，特斯拉将会收回 FSD Beta 版本的试用权限。

随后有用户向马斯克询问，特斯拉的车内摄像头是否可以监测车主，马斯克直接回复：“是的”。 马斯克推特承认车内摄像头可以监测车主。

此回复一出，全完瞬间炸开锅，引起争议，全网几乎都是反对的声音。于是，“马斯克承认用车内摄像头监控车主”的消息立马被送上微博热搜！有网友表示：“有摄像头不可怕，可怕的是数据上云!”另有网友担忧，“万一有人在车里换衣服怎么办！”

当日，特斯拉中国便对特斯拉装有车内摄像头，可监控司机视线一事作出回应。在中国市场上的特斯拉用户车辆均未开启车内摄像头，也不涉及 FSD Beta 测试，特斯拉表示其在度重视用户隐私的保护，配备了安全等级全球领先的网络安全体系以确保用户隐私保护。

至于特斯拉汽车到底有没有 “间谍”的嫌疑，还得从车所搭载设备的功能来看。在特斯拉官网中对 Model S Plaid 版的介绍是：

该车装备有前置、侧方和车尾摄像头，视野范围达 360 度，前置雷达可探测前方较远距离的障碍物；超声波传感器负责探测附近车辆以降低碰撞风险，辅助泊车。

特斯拉官方微信还详细介绍 “哨兵模式”：“当锁车并挂上驻车挡时，摄像头和传感器将保持开启，随时拍摄可疑活动。”

事实上，特斯拉汽车搭载的这些高科技设备他们被称作为 “汽车之眼”，这些设备通常是相辅相成辅助汽车行驶，他们的确会获取到包括：地理位置、道路情况、周边行人情况等个人隐私信息。

但问题在于，智能汽车的这些信息，到底谁有权知道，信息存储在何处，谁来进行管理？目前智能汽车行业飞速发展，信息安全问题不只是特斯拉一家企业面对的事情。

二、特斯拉或许可以这么做

对于智能汽车信息存储在何处，谁来进行管理等问题，在多位驾驶行业人士以及许多专业人员意见来看，一般有三种方式解决方案：

1、信息不上云，只能留在车内。在如今智能汽车和物联网开始盛行的年代，应该尽早晚上跨国科技企业在别国扩张业务时获取到的当地数据，如果在法律没有允许的情况下，不应该上云。

2、智能汽车一般配置了高精度定位传感器，理论上可以采集高精度地图。但大规模高精度地图采集现在只有有资质的企业才能制作，通过有资质图商获得特定区域高精度地图，则可以使用，这个特定区域一般也是该城市的自动驾驶示范区。

3、特斯拉应该学习苹果在贵州上云。根据中国网络空间战略研究所所长秦安的说法，世界各国网络空间管辖的普遍做法，应该有更多的跨国公司采取像苹果公司选择在贵州上云类似的行动，以符合所在国网络空间主权安全和发展利益需求。

三、先进技术带来的信息安全隐患

由于特斯拉 “间谍担忧”事件与车内安装 “人脸识别”摄像头涉嫌窥窃用户隐私事件，二者发生时间间隔短，又均涉及用户隐私问题，大众对其认知或存在一定的误区。

但其实 “人脸识别”问题与 “间谍担忧”事件是两个不同类型的问题。不过这到引起了不少网民再对人脸识别造车隐私侵犯的热议，譬如智能汽车车内是否真的有必要安装人脸识别摄像头？

专家的意见是，随着自动驾驶的普及，有必要部署更多传感器对驾乘人员进行识别和检测，因为可以方便智能系统在得知驾驶者精神疲劳时给予及时的提醒，但如果通过车内部署摄像头来获得驾乘人员的状态信息，则需要慎重考虑。

还有另外一种解答方案，即如果非要了解车内驾驶员的精神状况，或者车内乘客的安全情况，非未必非要使用摄像头，而可以用光电传感器和技术代替，它可以通过获得驾乘人员姿态特征来确定车内情况。如果非要安装人脸识别，企业至少要明确证明车内信息只留在车内服务，而不被收集和上传到云端。

特斯拉 “间谍担忧事件”虽再次引发人脸识别热议，舆论声音不断扩散，但客观来讲在某些领域，人脸识别技术的应用仍是非常广泛。

比如在在金融、司法、军队、公安、边检、政府、航天、电力、工厂、医疗、教育等众多领域，围绕着人脸识别技术也还有一条庞大的产业链。据权威数据显示，目前全国共有人脸识别相关企业总数超过 17000 家，其中拥有相关专利技术的 7000 余家，上市公司 135 家，高新企业 5515 家，小微企业 7130 家。

有此规模的庞大且多元丰富的市场主体分布，可见出人脸识别市场的呈现的是一个蓬勃发展的态势。有数据显示，到 2022 年，全球人脸识别市场规模将达 75.95 亿美元。

不过据人民网统计，舆论的不满并非针对人脸识别技术本身，而是十大人脸识别应用场景，其中包括商场门店、汽车 4S 店等，“3·15”后最受舆论关注的十大人脸识别应用场景中，与央视曝光现象直接相关的商场门店、汽车 4S 店等场景热度遥遥领先，其后为支付转账。医疗服务、APP 登录、实名登记、办公考勤、高校教学、小区门禁和售楼处等热度明显较大，且除售楼处负面问题较多外，其余则以中性信息为主。

人民网还表示，从整体态度来看，舆论在深刻反思人脸识别技术负面问题的同时，充分肯定了其积极作用。

回顾特斯拉事件，事实上，以前互联网企业采集用户信息时也存在过安全隐患的问题，而如今在自动驾驶和人工智能等技术开始普及，带来的安全困境也日益凸显，必须有配套的法律、法规、监管，个人信息、主要是图像数据的保护要有多种技术手段。