英特尔为何相中杨笠：比起热度，厂商更在乎的是购买力

半导体巨头和一位脱口秀演员联合宣传，从本质上来看这算得上是一次破圈的成功案例，但万万没想到，英特尔在这一次营销上却翻车了。

事情起因是 @英特尔芯品汇发布了一则脱口秀演员杨笠宣传英特尔相关产品的微博。在宣传视频中，杨笠表示，“英特尔的眼光太高了，比我挑对象的眼光都高。” 结果在社交媒体上引发了一场争议，随后，英特尔将杨笠代言信息下架，但不少感到不满的网友仍在微博中留言抗议。

面对争议，英特尔迅速用行动回应：下架了杨笠相关代言，同时英特尔官方淘宝店也撤下了与杨笠相关的宣传海报。不过这又引起部分女性用户更大的不满。目前 @英特尔中国最新微博下面留言达到近 2 万条，热门评论均是用户对骂。

部分理性用户的观点认为错不在杨笠，英特尔请杨笠代言产品本身就是在 “赌”，妄图通过杨笠身上的争议点为产品带来流量，没想到弄巧成拙搬起石头砸了自己的脚。而这个争议点主要是：英特尔想通过杨笠本身的知名度去吸引更多女性用户，毕竟女性用户对于电子产品没那么了解，跟着代言人走总没什么问题。

现在问题来了。

女性真的不懂电子产品吗？

女性是否真的不懂电子产品呢？其实这一点我们从一些知名的数码社区数据中就可以略知一二。就以近几年爆火的酷安为例，根据艾瑞指数公布的用户性别数据来看，男性用户数量要远高于女性，其中未填写性别的用户虽说占据大多数，但也足够说明，在数码这一块，男性用户数量要远比女性多上不少。

但这一数据只能说明男性用户相比起女性用户会对数码更感兴趣一些，并不能说明女性就不懂得电子产品。对此小雷这里可以提出一个问题，那就是什么人才能够被称作是懂电子产品呢？作为消费者，大多数用户可能只需要了解这个产品好不好用，会不会卡就行，稍微懂一些参数的用户可能会去了解这款产品的相对功耗、性能以及性价比等等。但真正会去了解这些产品的工作原理，内部元件所发挥作用的人少之又少，别说女生了，哪怕是对数码产品十分感兴趣的男性用户也很少会去触及这些领域。

就拿电脑硬件举例，小雷采访了身边的几位同学，能够熟练说出一套电脑配置单的人已然是少数，能够合理调参、硬核超频的更是少数。数码电子产品是高度集成化的产品，懂得越多，越会发现自己的知识储备不够，所以没有多少人敢说自己是真正懂电子产品。 更别说小雷身边的大多数朋友是完全没有这种知识储备的。

他们对电子产品的理解来自于另外一个世界：看视频的时候它就是放视频的机器，玩游戏的时候就是玩游戏的机器，听歌的时候就是听歌的机器，一切超出他们使用需求的东西全是空白，更不要说什么设置，配置和原理。

诚然，在网上讨论数码产品的多是男性，也就造成了大家觉得男性更懂数码产品的 “错觉”，这一点其实也不能算错。确实，小雷也感觉到生活中懂数码产品的男性远多于女性，但是这并不能直接证明女性就不懂数码产品的，而男性就一定懂数码产品，所以说以性别去划分用户懂不懂电子产品这一方式从出发点上就是错误的。

比起热度，厂商更在乎的是购买力

另外，虽说在数码方面男性的讨论数量较多，但在一些低门槛的数码方面，女性依旧是消费主力之一。小雷在Baidu上搜索 “女性笔记本”时就能跳出 2000 多万个相关结果，足见女性市场的重要性。另外在手机领域，不少手机厂商也会针对女性市场推出相应的产品，像一些主打自拍的手机更是会成为不少女性用户购机时的首选。

根据近两年的市场走向来看，可以说以女性为主导的消费模式，正在深入地改变商业模式，成为一支不可忽视的力量。第一财经商业数据中心（CBNData）发布的《2020 女性品质生活趋势洞察报告》显示，中国女性网民超 4 亿，女性消费市场超 10 万亿元。这也就意味着女性正是消费的主力军，也是时代的主力军，谁抓住了女性就抓住了消费的大头。

而对于英特尔这种主要消费者为男性的企业来说，开拓女性市场无疑是它目前能够大幅提升自己市场份额的最佳手段。英特尔希望自己的消费者不只是男性，还有更多需要电脑、但平时或许不会注意性能指标的女性群体，而请到最近热度较高的明星杨笠代言恰好可以利用杨笠身上的标签和流量，拓展自己的品牌在女性群体中的认知度，进而提升自家产品的销量。

另外从英特尔近几年的宣传来看，其的确越来越重视女性话语权。但在不合适的时间点选择了一名不合适的人选作为代言人显然是一个失误。对于品牌来说，寻找代言人一是看定位，二是看话题。定位合适，则让受众满意，巩固甚至拓展受众。而像杨笠代言英特尔这种情况，定位不一定合适，但一定有话题。然而，话题是双刃剑，英特尔既然瞄准了敏感话题带来的流量，也应该接受它带来的争议和抵制。

短期来看，杨笠的确 “冒犯”了一批用户，产品遭受 “抵制”，甚至品牌声誉受损。但长期来看，对品牌方一定是利大于弊的。这样官宣、讨论、道歉，等于花一份代言人的钱，上了三次热搜，而流量一定会带来知名度的扩大和转化，多多少少也会让更多用户了解到英特尔这个品牌。

从长远来看，女性市场的发展速度远超我们的想象，虽然在这个品类中尚且没有显著的突破，但需求增长变化明显，且需求方向在不断外扩。这也是不少厂商一直在积极推出相应产品的重要原因之一。