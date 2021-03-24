亚马逊任命云计算业务新 CEO，原一把手贾西接班贝索斯

北京时间 3 月 24 日凌晨消息，据报道，全球云计算市场的霸主亚马逊之前宣布了权力交接班计划，云计算业务负责人贾西后续将担任公司首席执行官，那么谁来领导云计算业务呢？3 月 23 日，亚马逊通过内部邮件通知员工称，已经招募外部高管塞利斯基（Adam Selipsky）领导云计算部门（AWS）。

▲塞利斯基（Adam Selipsky）

塞利斯基目前在另外一家云计算服务商 Salesforce 下属的数据可视化软件开发商 Tableau 担任首席执行官。据报道，塞利斯基之前已经是亚马逊云计算负责人的少数热门人选之一。

塞利斯基此次是重返亚马逊公司任职，过去他曾经在亚马逊云计算部门担任负责销售、市场营销和技术支持的副总裁。在 2016 年，塞利斯基离开亚马逊，投奔了刚刚上市的 Tableau 公司。2019 年，Salesforce 斥资 157 亿美元收购了该公司。

塞利斯基离开亚马逊之后，他的职务空缺了多年。去年，亚马逊任命嘉尔曼（Matt Garman）接替塞利斯基的职位。嘉尔曼原来在云计算部门负责核心的虚拟计算服务产品。

在 Salesforce 公司收购 Tableau 之后，塞利斯基被当做了一个 “潜力股高管”。在今年一月份高盛集团举办的一次大会上，Salesforce 公司的首席执行官贝尼奥夫被投资者问到一个问题，即该公司有什么投资人尚未发现的潜力资产，贝尼奥夫提到了几个高管名单，其中包括了子公司首席执行官塞利斯基。

据报道，塞利斯基最早在 2005 年加盟了亚马逊云计算，而在 2006 年，云计算部门推出了核心产品 EC2 和 S3 存储服务，塞利斯基在亚马逊云计算部门连续工作了 11 年。在加入亚马逊之前，他曾经在媒体播放器厂商 RealNetworks 公司担任副总裁。

云计算目前的负责人贾西在邮件中对员工们宣布了上述消息，他表示，塞利斯基将在 5 月 17 日重返亚马逊云计算部门上班，之后的几个星期将会有工作过渡，随后在三季度云计算业务将会有一些调整。

贾西还强调说，虽然亚马逊云计算部门营收快速增长，但是这一业务还在早期发展阶段，目前全球IT开支中只有 5% 转移到了云计算平台上，未来云计算还有巨大的发展空间。

根据之前宣布的交接班计划，贾西将担任亚马逊首席执行官，现任首席执行官、全球最大富豪贝索斯将把更多时间放在慈善以及个人感兴趣的项目上，比如民营太空公司蓝色起源，以及《华盛顿邮报》等。

在全球云计算市场，亚马逊堪称行业巨无霸，占据了一半的市场份额，不过排名第二的微软公司正在加速追赶缩小差距。谷歌、IBM、甲骨文等公司的份额则相对落后。另外，鉴于云计算已经成为亚马逊内部利润率最高、科技含量最高、最有市场前景的业务，贾西担任亚马逊掌门人也在预料当中。