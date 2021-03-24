比亚迪汉销量神话背后：4S 店全面对标特斯拉 Model 3，现场能对比试驾

售价 20 多万的新能源车比亚迪汉在国内彻底火了。

官方数据显示，去年 11 月至今，比亚迪汉已连续 3 个月达成月销量突破 1 万台的成就。2021 年 1 月~ 2 月，在全国私人纯电动乘用车上险数排行榜里，比亚迪汉排在第三位，仅次于宏光 MINI 和特斯拉 Model 3。

在国内车市上，除了蔚来、理想等新造车品牌，绝大部分自主品牌的主力车型都在 15 万以内，售价超过 20 万的产品凤毛麟角。

即使是走低价策略，能够达到月销 1 万台（即爆款产品）的自主车型也并不算多。

比亚迪汉在售价超过 20 万的情况下，还连续多个月实现月销万台的成绩，已经直接可以与新能源市场的王牌特——斯拉 Model 3 一较高下，其实力不可谓不强。

那么比亚迪汉是如何实现这一瞩目成绩的？背后是怎样一个客户群体在追捧这款车？比亚迪在销售渠道上又做了哪些努力来助推其销量起飞的呢？

带着这些问题，车东西走访了北京多家比亚迪 4S 店（北京是汉的重要市场），通过深入了解店面布置、推广与销售策略，和销售与购车者进行深入沟通，试图还原背后真相。

一、4S 店力推汉 EV，摆上 Model 3 与之全面对比

作为比亚迪王朝系列中的最新一款产品，比亚迪汉于去年 5 月份开启预售，之后在 7 月 12 日，正式上市。日前，车东西走访了海淀区和朝阳区的一共四家比亚迪 4S 店，从 4S 店的推广及包装策略上看，比亚迪对汉这款车型确实是寄予了厚望。

例如，四家店中店面较大的三家，均把比亚迪汉的展车摆在了比较显眼的位置上，有的店还在展车旁竖起了 “汉”logo 的广告牌。

▲比亚迪 4S 店展出的粉红色汉 EV

朝阳区的一家 4S 店，展出了一款粉红色的比亚迪汉 EV。销售人员告诉车东西，这台车的车身原本是灰色，为了更好的展示车的效果，所以贴上了粉色的车膜。

此外，除位于海淀区中关村附近的一家 4S 店因为店面的位置是在三环内、不方便进行试驾，就只做车辆静态展示和销售外，车东西走访的其他三家 4S 店都上了试驾车。而有试驾车的几家店，都很快向车东西提出了试驾或者试乘的建议。

▲比亚迪汉 EV 试驾车

从市场定位上说，比亚迪汉瞄准的是中高级轿车市场。目前，国内卖到 20 万~ 30 万的纯电动轿车只有比亚迪汉、特斯拉 Model 3 和小鹏 P7 三款产品。

在车东西和 4S 店销售人员谈到比亚迪汉 EV，以及它与另外两款车型的对比时，销售人员一般会强调比亚迪汉相比于特斯拉 Model 3 和小鹏 P7 拥有更高的电池充放电次数、更大的车内空间，同等价位消费者能从特斯拉和小鹏那里买到两驱车型，而在比亚迪汉上可以拿下一款四驱的车型（指高配版的比亚迪汉 EV），性价比相对更高。

有意思的是，虽然对于比亚迪汉（尤其是比亚迪汉 EV）来说，特斯拉 Model 3、小鹏 P7 都是对手，但是从几家 4S 店的表现来看，其 “枪口”主要对准了特斯拉 Model 3。

为了和特斯拉抢市场，三家相对大些的 4S 店先后举办了比亚迪汉 EV 和特斯拉 Model 3 的横向对比静态体验或者试驾活动。其中位于海淀区的某个 4S 店，还在比亚迪汉 EV 的展车旁边立了一个参数对比牌，让对特斯拉和比亚迪汉 EV 感兴趣的消费者直接通过参数，比较两款车的优劣。

▲4S 店举行的品牌对比试驾会

二、汉 EV 在北京很火 有 4S 店月销超 200 台

虽然先后走访了四家比亚迪 4S 店，但可能因为走访时间多是在工作日，所以车东西探店时碰到的看车、试车的消费者并不算太多。

在朝阳区的一家 4S 店，车东西曾碰到一个刚刚提了车的比亚迪汉车主。周五走访朝阳区另一家 4S 店时，除了车东西，彼时还有几个人也在看比亚迪汉 EV，这几个人之后还与销售人员就车的具体价格进行了预算和讨论。

在海淀区的某个 4S 店里，车东西和一位看车的顾客一起上车进行了静态体验。在他看来，外行人坐到比亚迪汉的车里面，第一眼看去会觉得这是一款 35 万~ 40 万的车，比亚迪汉的内饰，“就是 35 万奥迪的车的感觉”。

或许是因为他的购买目标是一款 20 万的汽车，所以体验了一小会儿，这位消费者就下车了。

综合几家 4S 店销售人员向车东西介绍的销售情况，可以认为，比亚迪汉在北京确实比较受欢迎。有两位销售人员告诉车东西，从全国看，汉的销量年前就已经实现月销量过万。另有一名销售表示，比亚迪汉 EV 已经在新能源车里面卖得 “数一数二了”，汽车之家上的销量数据排行能够证明。

在北京，比亚迪汉 EV 卖得不错。在朝阳区的一家 4S 店，比亚迪汉 EV 一个月可以卖到 200 多台。另一家 4S 店的销售人员表示，去年销量好的时候整个北京比亚迪汉 EV 1 个月就可以卖掉 5000 多台。

▲4S 店中的比亚迪汉展车

销量猛增带来的一个问题是车辆能否按时交付。曾有北京的比亚迪汉车主反应，去年提车的时候感觉自己 “特卑微”，得 “低下三四”地问销售有没有车，然后让销售人员有车的时候先考虑自己。车东西采访到的 3 位北京车主在真正拿到车前，分别等待了 4 个月、4 个月和 6 个月。

对于这一点，车东西在走访时也特地观察和询问了一番。

车东西在海淀区的一家 4S 店看到，除店中的两台比亚迪汉展车外，店外还停放着 5 台比亚迪汉现车。而海淀区杏石口路的比亚迪 4S 店外，其停放的汉的数量目测则超过了 10 台。几家 4S 店的销售人员均对车东西表示，现在正常下单、提车没什么问题。

至于年前发生的提车等待时间过长的情况，有销售人员告诉车东西，因为之前的比亚迪汉主要是先供给深圳和上海，所以北京地区提车速度就慢了一些。比亚迪也因为交车慢，接到了多起投诉。

三、刀片电池很吸引消费者 智能化水平被吐槽

当前，比亚迪汉一共推出了五款车型，包括三款纯电动车型（EV）和两款插混版车型（DM）。三款比亚迪汉 EV 按照低配、中配、高配，车辆 NEDC 续航分别是 605 公里、606 公里、550 公里，起售价分别是 24.6 万元、27.2 万元和 29.57 万元。

车身颜色和内饰方面，比亚迪汉的外观一共有红色、灰色、白色、黑色四个颜色可选，内饰目前只有棕色和红色两种颜色。有销售人员告诉车东西，第三种浅色的苍穹灰（有些消费者可能觉得是白色）内饰，要上的话则可能也要等到今年 5、6 月份了。

事实上，据公开报道，在北京，比亚迪汉的交付开始于去年 8 月。那么迄今为止，已经购买并拿到了车的北京车主们，对比亚迪汉现在的评价如何呢？探访 4S 店过后，车东西也和几位比亚迪汉车主聊了聊。

在部分北京车主心目中，比亚迪汉算得上一款优缺点兼有，而关键的核心竞争力又比较明显的产品。

电池安全是吸引消费者的一个关键原因。有车主告诉车东西，就冲着刀片电池针刺实验不着火，他当时就没考虑过其他车。其他好的方面，车主们还提到了比亚迪汉的车辆性能和配置都不错，同时车内空间比较大。此外，也有车主比较认可比亚迪的品牌，觉得比亚迪做电动汽车实力过硬。

一件与之相关的趣事是车东西在走访完 4S 店后打车回公司时，路上和网约车小哥聊起了比亚迪汉。这位司机小哥此前不了解比亚迪汉，但他大概看了一下汉 EV 的车型手册，就直接发出了感慨，表示 “这配置可以啊。”

至于比亚迪汉的外观设计亮眼，在比亚迪汉车主心中算是个集体共识了。

▲停放在 4S 门店外的比亚迪汉

当然，一款车不可能哪里都好。根据车主们的体验，比亚迪汉的主要问题集中在车机和智能驾驶上。有车主表示，比亚迪汉的车机 “反正肯定不够快，只能说是够用。”这之外，还有车主表示遇到过刹车盘异响的情况。

一位比亚迪汉车主对车东西总结自己的体验，他的总结可能说出了很多车主的心声。在他看来，除了智能化上有点拖后腿，这车的其他方面都很值。

就比亚迪汉在整个北京地区的销售情况而言，车东西从几家 4S 店里了解到，红色、灰色和白色车身的比亚迪汉相对而言更受欢迎。有的店红色的比亚迪汉卖得最好，有的店则是灰色和白色销量更高。但整体上看，黑色的比亚迪汉在销量上表现确实差一些。

此外，在比亚迪汉 EV 和比亚迪汉 DM 两个版本中，汉 EV 的销量要比汉 DM 好。这个现象部分与北京地区的车牌政策有关，因为相较之下，大家摇新能源车牌照更容易摇到，同时在北京又只有纯电动车和燃料电池汽车才算是新能源车型。换句话说，手里有北京新能源车牌的人要买比亚迪汉的话，就只能买 EV 版（纯电动）的。

另一方面，部分已经有燃油车的车主因为新能源车在北京不限行，也会购买一辆比亚迪汉 EV。车东西认识的两位比亚迪汉 EV 车主，都是用油标买了比亚迪汉 EV，原因正是 “为了不限行”。

结语：好的车型产品要能解决痛点问题

从定价和销量上看，汉应该算是比亚迪在豪华车领域推出的第一款爆款车型。借助于汉，比亚迪的品牌向上之路似乎有了一个不错的开局。

据公开报道，比亚迪官方统计结果显示，购买汉的消费者大多分布在北京、上海、广州、深圳、杭州等一二线城市。这意味着比亚迪汉正在一定程度上从 BBA 手中夺走国内豪华车市场。

而另一方面，车东西通过对 4S 店探访以及和汉车主的沟通过程中发现，能够满足消费者的需求、帮助解决痛点问题的产品更容易得到市场青睐。部分车主直接选择比亚迪汉只是由于他认为刀片电池拥有更高的安全性，也说明了这一点。