美股三大股指全线下跌，斗鱼下跌 5.81%，虎牙大跌 9%，哔哩哔哩全球发售价格敲定

北京时间 3 月 24 日消息，部分投资者获利回吐抛售因经济重启预期上涨幅度最大的股票，以及美国和海外新冠确诊病例增加，打压美股收跌。截至收盘，道指跌 308.05 点，跌幅为 0.94%，报收 32423.15 点；标普 500 指数跌 30.07 点，跌幅为 0.76%，报收 3910.52 点；纳指跌 149.84 点，跌幅为 1.12%，报收 13227.7 点。

美国主要科技巨头多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 哔哩哔哩敲定全球发售价格 融资约 202 亿港元

哔哩哔哩昨日下午发布公告，披露了全球发售 2500 万 Z 类普通股的价格。国际发售和香港公开发售的价格被正式确定为 808 港元。根据 1 股 Z 类普通股兑换 1 股美国存托股的比率，以及 1 美元兑换 7.7646 港元的汇率，Z 类普通股的发行价约为 104.06 美元。根据港交所的批准，哔哩哔哩 Z 类普通股将于 3 月 29 日在港交所主板上市交易，股票代号为 “9626”。不计佣金等费用，哔哩哔哩将通过这次发行 Z 类普通股募集约 202 亿港元（承销商未行使超额配售权）。此外，哔哩哔哩对国际承销商授予超额配售权，后者可要求它在未来 30 天内，以发行价再发行至多 375 万股 Z 类普通股。根据公告，哔哩哔哩计划将全球发售所得款项净额用于以下用途：约 50% 用于内容，以支持健康和高质量的用户增长，不断增长的内容生态和社区发展；约 20% 用于研发以改善用户体验和加强以用户为中心的商业化能力；约 20% 用于销售及营销，旨在促进用户增长及提升品牌知名度；约 10% 用于一般企业用途及运营资本需要。常规交易中哔哩哔哩下跌 0.89 美元，跌幅为 0.83%，报收于 105.99 美元。

▲ 虎牙全年营收突破百亿元大关，Q4 直播用户增至 1.785 亿

虎牙昨晚公布了 2020 年第四季度及全年财报，全年收入突破百亿元大关，用户规模再创新高。2020 年第四季度，虎牙总收入达到 29.9 亿元，较 2019 年同期增长 21.2%。2020 年全年总收入达到 109.14 亿元，较 2019 年增长 30.3%。不按美国通用会计准则计算，2020 年第四季度净利润为 3.06 亿元，同比增长 26.5%，连续十三个季度实现盈利。第四季度，虎牙直播 MAU(月均活跃用户数)再创新高，同比增长 18.8% 至 1.785 亿；移动端 MAU 同比增长 29.1% 至 7950 万，呈稳定增长态势。2020 年第四季度，虎牙直播付费用户数量同比增长 17.6% 至 600 万。值得一提的是，第四季度，大约 80% 的付费用户是通过移动端进行付费，而移动端用户贡献了虎牙来自于直播收入的 85% 以上。虎牙的海外业务呈稳扎稳打之势，2020 年第四季度的海外 MAU 达 3000 万，较 2019 年同期增长 50%。截至 2020 年 12 月 31 日，虎牙持有现金、现金等价物、短期存款和短期投资计 105 亿元。常规交易中虎牙下跌 2.27 美元，跌幅为 9.22%，报收于 22.36 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 消费者报告：特斯拉车内相机引发隐私担忧

颇有影响力的《消费者报告》星期二表示，特斯拉利用车内相机拍摄、传输司机和乘客视频，开发自动驾驶技术的行为引发了隐私担忧。《消费者报告》称，特斯拉以这种方式使用车内相机，带来的害处超过了监控司机状态的好处。当司机没有将精力集中在路面上时，它会发出提示信息。《消费者报告》汽车测试中心高级主管杰克 · 费舍尔（Jake Fisher）表示，“如果特斯拉有能力判断司机注意力是否集中，它需要像其他汽车厂商那样实时提醒他们。”福特和通用汽车等汽车厂商，利用红外技术识别司机用户眼球的运动或头部位置，如果检测到司机疲劳或注意力不集中，就会提醒，但它们的系统不会记录、传输视频或数据。特斯拉未就此置评。目前，Model 3 和 Model Y 后视镜上安装有朝向司机的摄像头，但司机可以关闭它。特斯拉向《消费者报告》表示，如果司机开启该相机，相机会在碰撞或应急制动系统启动前拍摄和共享视频。常规交易中，特斯拉股价下跌 7.84 美元，跌幅为 1.17%，报收于 662.16 美元。

▲ 英特尔拟投资 200 亿美元在美建两座芯片工厂，涉足代工市场

英特尔星期二宣布将投资 200 亿美元在美国亚利桑那州建设两座芯片制造工厂。此举表明，尽管行业趋势是设计和制造日趋分离，但英特尔依旧专注于芯片制造。英特尔新任 CEO 帕特 · 基辛格（Pat Gelsinger）表示，“英特尔是，并将继续是领先的制造工艺开发商，主要的半导体制造商，以及全球领先的芯片供应商。”英特尔还表示，它将开始成为芯片 “代工厂商”，为其他芯片设计公司代工制造芯片。英特尔称其代工部门将被称作 “英特尔代工服务”，由高级副总裁兰迪尔 · 塔克（Randhir Thakur）领导。基辛格说，“英特尔代工服务”将参与规模达 1000 亿美元的芯片代工制造市场的竞争。英特尔的演示文档显示，包括亚马逊、谷歌、微软和高通在内的公司会成为其客户。微软 CEO 萨蒂亚 · 纳德拉 (Satya Nadella)参加了英特尔发布会，表达对英特尔的支持。英特尔目前在美国有 4 座芯片制造工厂。除亚利桑那州外，它在马萨诸塞州、新墨西哥州和俄勒冈州也有芯片制造工厂。此外，英特尔还在爱尔兰、以色列和中国制造芯片。基辛格还表示，公司 7 纳米芯片将按计划于第二季度达到一个里程碑，英特尔计划自己生产绝大多数芯片。常规交易中英特尔下跌 2.15 美元，跌幅为 3.28%，报收于 63.48 美元。盘后交易中英特尔股价一度上涨 4.86 美元，涨幅为 7.66%，暂报 68.34 美元。