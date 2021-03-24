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央视点名共享充电宝：涨价随意、定价更随意

2021/3/24 8:32:09 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 3 月 24 日消息 近日有不少消费者发现共享充电宝涨价了，原来 2 元、3 元可以充电一小时的共享充电宝价格最高上涨至 6 元、7 元一小时，网友吐槽 “以后用不起充电宝了”。

对此，央视财经也报道了这种共享充电宝任性涨价的现象，称其 “涨价随意、定价更随意”。报道称，走访了南宁市的一些商超发现，不同品牌共享充电宝的租用价格各不相同，但相比最初刚投放市场时，价格翻了 2 至 3 倍。此外，即便是品牌相同，收费也有可能不同。某品牌共享充电宝在南宁市青秀区 一家奶茶店的租用价格是每半小时 1.5 元，而在十米外的另一家店租用价格则是 2 元 / 小时。对此，其中一位店员表示，因为之前有顾客投诉过共享充电宝价格过高，所以他们专门联系了运营方进行调价。

报道还称，其实不仅是共享充电宝，共享自行车、共享电单车等共享经济服务价格也出现了一定程度的上涨。某些品牌的共享电动车收费也涨价了。有的品牌原先使用时长 30 到 40 分钟的总费用在 2.5 到 3 元左右，现在使用 31 分钟，收费就达到了 4.5 元。

IT之家了解到，去年下半年，怪兽充电、小电、街电、来电的价格分别为 3 元 / 小时、2 元 / 小时、2 元 / 小时、2 元 / 小时。现在涨到 4 元 / 小时、4 元 / 小时，3 元 / 小时、3 元 / 小时，普遍上调了 1~2 元。

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关键词：共享充电宝

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