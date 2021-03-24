散户大战华尔街后续：GameStop 股价不断上涨，公司考虑借机发行新股

3 月 24 日早间消息 据报道，美国视频游戏零售商 GameStop 周二表示，今年可能发行新股，以利用该公司股价自 1 月份以来累计上涨超过 800% 的机会。

GameStop 的股价在盘后波动，最后一次下跌 12%。GameStop 在向监管机构提交的第四季度财报中发表了发行新股的消息，报告显示 GameStop 恢复了盈利能力，电子商务销售额增长了 175%。

财报还显示，该公司第四季度净销售额下降至 21.2 亿美元，连续第九个季度下降。根据全球金融市场数据提供商 Refinitiv 的 IBES 数据，分析师对该公司的平均预期为 22.1 亿美元。

调整后净收益增至 9070 万美元，合每股 1.34 美元，上年同期分别为 8380 万美元和每股 1.27 美元。

因为散户交易员做空华尔街对冲基金，也做空了该股票，GameStop 股价今年飙升。该公司估值一度飙升至 336.8 亿美元，超过百思买 (Best Buy Co .)。

此前，许多市场专家敦促 GameStop 利用其股价大幅上涨的机会发行新股。

然而，据路透社上月报道，该公司决定，根据美国金融监管规定，其发售股票受到限制，因为该公司尚未向投资者通报其收益情况。尽管 GameStop 已于去年 12 月在美国证券交易委员会 (SEC) 注册，在市场发行（ATM, at-the-market offering）出售价值 1 亿美元的股票。在该公司公布第四季度收益后，这将不再是一个障碍。

“2021 年 1 月以来，我们一直在评估是否在 2021 财政年度增加 ATM 项目的规模以及在持续增加 ATM 项目的情况下是否可能出售 A 级普通股，主要用于我们未来的加速转型和一般营运资金需求，“GameStop 在一份监管文件中说。

该公司最大股东、在线宠物用品零售商 Chewy 联合创始人、亿万富翁瑞恩・科恩 (Ryan Cohen) 正试图将公司转型为电子商务企业，与塔吉特 (Target) 和沃尔玛等大型零售商以及微软和索尼等科技公司展开竞争。

科恩面临着一场艰苦的战斗，因为越来越多的消费者开始下载游戏或使用谷歌 Stadia 等服务。

自他上任以来，该公司已有两位高管离职，其中包括首席财务官吉姆・贝尔 (Jim Bell)。

GameStop 也引进了一些新面孔。该公司周二表示，今年 3 月该公司任命前亚马逊高管詹娜・欧文斯 (Jenna Owens) 为首席运营官。

GameStop 表示，它将在 2021 年提高其配送服务速度，扩大产品种类，并雇用有电子商务经验的人员。

投资者看到，该公司已经连续 9 个季度出现整体销售额下滑，这也在一定程度上帮助该公司 2020 年实现全球电子商务销售额增长近三倍。