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美国社交平台 Parler 联合创始人将公司告上法庭：40% 股份被窃取，虽然可能只值 3 美元

2021/3/24 8:46:10 来源：新浪科技 作者：- 责编：远洋
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北京时间 3 月 24 日早间消息，据报道，美国社交平台 Parler 联合创始人约翰 · 马特兹（John Matze）近日将公司告上法庭，他认为 Parler 夺走自己持有的 40% 股份。

马特兹在起诉文件中表示，Parler 高管与投资者窃取了他的股权，炒了他鱿鱼（马特兹本来是 Parler CEO），还污蔑他行为不端，如此一来，联合创始人丽贝卡 · 梅塞（Rebekah Mercer）就可以宣扬保守主义思想。

2018 年，马特兹与梅塞合作创办 Parler。Parler 因为国会事件陷入争议，然后被迫关闭长达一个多月，马特兹也被公司开除。

马特兹指责梅塞等人窃取股份。虽然他表示这些股份并不值钱，可能只值 3 美元，但马特兹认为这种 “古怪而傲慢的盗窃行为”是 “阴谋协议的产物”。马特兹还说他的理想是让 Parler 成为自由表达的平台，但现在 Parler 被梅塞 “劫持”，远离这一初衷。

美国国会事件之后，亚马逊 AWS 封杀 Parler 长达一个月，它认为 Parler 未能有效管理暴力内容。随后，苹果、谷歌也将 Parler 从应用程序商店中移除。对此，Parler 表示抗议，并起诉了亚马逊。

在被封杀之前，Parler 约有用户 1200 多万。不久前 Parler 恢复服务，由 SkySilk 私有云提供服务。

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