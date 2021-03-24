迪士尼电影《黑寡妇》将在影院和流媒体同步上映

北京时间 3 月 24 日早间消息，据报道，迪士尼公司推迟了今年五部新片的上映时间，并表示，《黑寡妇》（Black Widow）和《库伊拉》（Cruella）这两部最受期待的新片，将在影院上映的当天也在流媒体上同步播放。

周二，迪士尼称，《库伊拉》将于 5 月 28 日在影院和网络同步上映，而《黑寡妇》将于 7 月 9 日同时在 Disney + 和影院首映。在影片《黑寡妇》中，斯嘉丽 · 约翰逊（Scarlett Johansson）饰演了一位俄罗斯出生的间谍和武术家。这两部电影都将提供给 Disney + 的付费用户，额外收费 30 美元。

这一决定对影院运营商来说是一个打击，他们正试图从长期的疫情关闭局面中恢复过来。影院将不得不与网络观众分享这两部年度大片。帝王娱乐连锁院线的拥有者，电影世界集团（Cineworld Group），刚在周二的早些时候宣布，公司影院将于 4 月 2 日重新开业。

迪士尼还表示，动画电影《卢卡》（Luca）将采用去年《心灵奇旅》（Soul）的上映策略，仅在 Disney + 进行独家上映。此外，该公司还将其它五部电影推迟到今年晚些时候或者 2022 年上映，包括两部漫威电影《尚气与十戒传奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）和《王牌特工》（The King's Man）在内。

随着新冠病例的持续减少，美国大部分地区的影院都已重新开张，然而，电影观众却并不愿意回到影院。由于容量限制和新片匮乏，今年的电影票房下降了 90%。本周末上映的唯一主要电影是一部来自环球影业的动作片《小人物》（Nobody），由鲍勃 · 奥登科克（Bob Odenkirk）主演。

连锁院线的股价也在周二出现了一波下跌行情。AMC 在纽约股市的股价下跌 17%，来到每股 10.37 美元。喜满客（Cinemark Holdings）的股价下跌 7.7%，来到每股 20.64 美元。电影世界集团的股价下跌 5.7%，在伦敦股市收于每股 104.95 便士的价位。迪士尼公司的股价则下跌了 2.1%。

随着新冠疫情对电影行业的重创，好莱坞电影公司一直在尝试混合发行策略，让观众可以在线观看新发行的电影。他们还一直在加大对流媒体的投资。在这种情况下，制作新电影是他们争取流媒体付费用户的关键。

美国华纳兄弟的母公司 AT&T 在周二宣布了一项协议，该协议将给世界第二大连锁影院电影世界（Cineworld）提供独家电影代理权，该代理权将从 2022 年开始，在美国为期 45 天，在英国为期 31 天。2021 年，AT&T 将该公司的所有新电影在院线和 HBO Max 流媒体同步上映，这一举动震惊了整个电影行业。

迪士尼在 2019 年的市场份额居业界首位，但在去年，它推迟了许多大片的发行，还将其它一些影片的上映放在了 Disney + 流媒体上。目前，该公司还没有公布这些电影的流媒体销售数据。

去年的迪士尼大片《花木兰》，其影院上映仅限于那些没有 Disney + 服务的市场。今年 3 月 5 日，迪士尼动画片《寻龙传说》（Raya and the Last Dragon）则在那些拥有 Disney + 服务的地区也有院线上映。《花木兰》的票房收入为 6700 万美元，而《寻龙传说》目前的票房有 7100 万美元，此外该片在英国和德国等电影大市场的票房还没出来。

迪士尼首席执行官鲍勃 · 查佩克（Bob Chapek）上周在接受媒体采访时表示，由于许多人仍然担心新冠疫情，不愿重返影院，他希望给电影观众提供多样化的观影选择。同时，他还表示，随着人们习惯于在家观看新发布的影片，电影的上映方式正在发生 “根本性的变化”。