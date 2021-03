迪士尼电影《黑寡妇》将在影院和流媒体同步上映

北京时间 3 月 24 日早间消息,据报道,迪士尼公司推迟了今年五部新片的上映时间,并表示,《黑寡妇》(Black Widow)和《库伊拉》(Cruella)这两部最受期待的新片,将在影院上映的当天也在流媒体上同步播放。

周二,迪士尼称,《库伊拉》将于 5 月 28 日在影院和网络同步上映,而《黑寡妇》将于 7 月 9 日同时在 Disney + 和影院首映。在影片《黑寡妇》中,斯嘉丽 · 约翰逊(Scarlett Johansson)饰演了一位俄罗斯出生的间谍和武术家。这两部电影都将提供给 Disney + 的付费用户,额外收费 30 美元。

这一决定对影院运营商来说是一个打击,他们正试图从长期的疫情关闭局面中恢复过来。影院将不得不与网络观众分享这两部年度大片。帝王娱乐连锁院线的拥有者,电影世界集团(Cineworld Group),刚在周二的早些时候宣布,公司影院将于 4 月 2 日重新开业。

迪士尼还表示,动画电影《卢卡》(Luca)将采用去年《心灵奇旅》(Soul)的上映策略,仅在 Disney + 进行独家上映。此外,该公司还将其它五部电影推迟到今年晚些时候或者 2022 年上映,包括两部漫威电影《尚气与十戒传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)和《王牌特工》(The King's Man)在内。

随着新冠病例的持续减少,美国大部分地区的影院都已重新开张,然而,电影观众却并不愿意回到影院。由于容量限制和新片匮乏,今年的电影票房下降了 90%。本周末上映的唯一主要电影是一部来自环球影业的动作片《小人物》(Nobody),由鲍勃 · 奥登科克(Bob Odenkirk)主演。

连锁院线的股价也在周二出现了一波下跌行情。AMC 在纽约股市的股价下跌 17%,来到每股 10.37 美元。喜满客(Cinemark Holdings)的股价下跌 7.7%,来到每股 20.64 美元。电影世界集团的股价下跌 5.7%,在伦敦股市收于每股 104.95 便士的价位。迪士尼公司的股价则下跌了 2.1%。

随着新冠疫情对电影行业的重创,好莱坞电影公司一直在尝试混合发行策略,让观众可以在线观看新发行的电影。他们还一直在加大对流媒体的投资。在这种情况下,制作新电影是他们争取流媒体付费用户的关键。

美国华纳兄弟的母公司 AT&T 在周二宣布了一项协议,该协议将给世界第二大连锁影院电影世界(Cineworld)提供独家电影代理权,该代理权将从 2022 年开始,在美国为期 45 天,在英国为期 31 天。2021 年,AT&T 将该公司的所有新电影在院线和 HBO Max 流媒体同步上映,这一举动震惊了整个电影行业。

迪士尼在 2019 年的市场份额居业界首位,但在去年,它推迟了许多大片的发行,还将其它一些影片的上映放在了 Disney + 流媒体上。目前,该公司还没有公布这些电影的流媒体销售数据。

去年的迪士尼大片《花木兰》,其影院上映仅限于那些没有 Disney + 服务的市场。今年 3 月 5 日,迪士尼动画片《寻龙传说》(Raya and the Last Dragon)则在那些拥有 Disney + 服务的地区也有院线上映。《花木兰》的票房收入为 6700 万美元,而《寻龙传说》目前的票房有 7100 万美元,此外该片在英国和德国等电影大市场的票房还没出来。

迪士尼首席执行官鲍勃 · 查佩克(Bob Chapek)上周在接受媒体采访时表示,由于许多人仍然担心新冠疫情,不愿重返影院,他希望给电影观众提供多样化的观影选择。同时,他还表示,随着人们习惯于在家观看新发布的影片,电影的上映方式正在发生 “根本性的变化”。