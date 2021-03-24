国盾量子发布超导量子计算操控系统 ez-Q Engine 2021 新版：体积减少 40%

IT之家3月24日消息 针对多比特超导量子计算需求，国盾量子推出了优化版本的超导量子计算操控系统 21 版 “ez-Q Engine”。

国盾量子表示，此前通过与中科大研究团队 3 年合作，在 2020 年 5 月份推出了第一版超导量子计算操控系统 “ez-Q Engine”。据悉，超导量子计算原型机主要由低温恒温器、低温组件、室温操控设备、调控软件和超导量子芯片构成，“ez-Q Engine”属于室温操控设备，主要用于操控超导量子比特。

根据客户的反馈意见，国盾量子迅速地对其进行升级，推出超导量子计算操控系统 21 版”ez-Q Engine”。在保留已有优点基础上对以下方面进行了改进，打造更佳用户体验。

产品更轻盈

21 版 “ez-Q Engine”较上一版机型整体体积缩小超过 40%，重量减少 60kg，对上一版的机型体积、占地面积作了进一步优化。变的是外观，不变的是一如既往高效稳定运行的能力。

操作更便捷

为了提高用户的使用体验，国盾量子将接地柱位置从后面板的骨架调整至设备两侧，用户不用打开设备外壳即可轻松地进行接地操作。不仅如此，21 版”ez-Q Engine”选用了 3 寸带刹车脚轮，行动更便捷和稳定。抬高作业时更可以直接使用叉车进行操作。

增加层叠版

IT之家获悉，官方介绍，21 版”ez-Q Engine”在占地面积与移动便利性方面也做出了优化调整。除了原有的横向扩展的机型之外，还增加了竖版叠放的机型。60 + 比特层叠版设备的占地面积减小到原版占地面积的 22%，更多的选择让您更便于优化空间利用率。

散热再进化

上一版的”ez-Q Engine”在设备底部进风口有设置一组 4 个风扇，21 版”ez-Q Engine”进风口与出风口增加至一组 6 个风扇，屏蔽罩散热齿做方向调整，提高了散热效果。同时设备底部的风扇也改为整体拆装，使维护更为便捷。

此次更新针对了上一版超导量子计算操控系统”ez-Q Engine”的体积、风道、便捷性以及制作工艺等 9 处功能细节进行了优化。同时延续推出了样机试用服务，为顾客先一步展示各项功能与交互体验。

（4 比特特价机型）