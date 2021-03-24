小米将在韩国推出中端智能手机 Redmi Note 10/Pro，扩大市场份额

IT之家 3 月 24 日消息 小米公司周二表示，将在韩国推出新的中端智能手机，在韩国本土品牌 LG 电子公司可能退出移动业务的传言中，这家中国科技巨头试图加强其在存在感。

小米表示，Redmi Note 10 将于 3 月 30 日在韩国上市，售价 21.8 万韩元（约 1255 元），而 Redmi Note 10 Pro 将于 4 月 9 日上市，售价 31.9 万韩元（约 1837 元）。

Redmi Note 10 Pro 后置四摄，其中包括一颗 1.08 亿像素的主摄像头。搭载高通的骁龙 732G 芯片组，采用 6.67 英寸屏幕，支持 120Hz 刷新率，并配备 5020mAh 电池。Redmi Note 10 背部也配备了四颗摄像头，其中包括 4800 万像素的主传感器，并采用 6.43 英寸显示屏。

业内观察人士表示，小米今年很可能会在韩国加紧发力，从一直考虑退出智能手机业务的 LG 手中夺取市场份额。

根据市场追踪机构 Counterpoint Research 的数据，LG 去年是韩国第三大智能手机厂商，份额为 13%。三星电子公司是其本土的主导者，市场份额为 65%，其次是苹果公司，份额为 20%。

分析师预测，小米将针对本地消费者推出具有高品质规格的中端智能手机。Counterpoint Research 的数据显示，2020 年，售价 400 美元或以下的智能手机占韩国智能手机市场的 41%，高于一年前的 34%。

IT之家了解到，小米表示还将在韩国发布电视。米家电视 4S 将在韩国推出 65 英寸和 55 英寸的尺寸，价格分别为 84.9 万韩元（约 4891 元）和 64.9 万韩元（约 3738 元）。