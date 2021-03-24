冲刺自动驾驶 “全球”第一股：中国无人驾驶卡车初创企业图森未来递交 IPO 招股书

图森未来 IPO 终于来了。

纽约时间 2021 年 3 月 23 日，全球无人驾驶卡车独角兽企业图森未来，正式向美国证券交易委员会（SEC）提交 IPO 招股书，计划在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global SelectMarket）上市，股票代码为 “TSP”，预计发行的股份数量和发行价格范围尚未确定。

据了解，摩根士丹利（Morgan Stanley）、花旗集团（Citigroup）和摩根大通（J.P. Morgan）将担任本次发行的牵头簿记管理人。

尽管图森的营收规模在不断增长，但同时亏损也逐年扩大。

2018 年 - 2020 年三年间，图森未来的营收分别是：9000 美元、71 万美元、184.3 万美元。

同时，这三年间他们净亏损分别为：4503 万美元、8488.3 万美元、1.77 亿美元。

但这并不影响资本对图森未来的看好。

图森未来成立 6 年来，累计公开融资金额超过 5.5 亿美元，获得了来自 UPS、英伟达和新浪资本等巨头的投资，占据了无人驾驶货运领域的独角兽地位。

另外，新智驾独家消息，自动驾驶卡车明星初创公司智加科技（Plus）也正寻求 SPAC 美股上市，高盛美国中国团队作为顾问已入场。

目前智加科技与几家特殊目的收购公司（SPAC）就合并进入了深入谈判期，预计未来几周会收到好消息。

图森未来的成长记

相较于迟迟难以落地的自动驾驶商用车领域，专注于干线的自动驾驶货运的企业，无疑能够更早的改变人们的生活，更先落地，为人们提供更快速便捷的道路运输服务。

这也是卡车自动驾驶领域，在美国一直很被看好的原因。

图森成立于 2015 年，在中国的上海和北京、美国的圣地亚哥和图森市分别设有办公地点。据了解，图森未来最早以图像识别技术起家，“新浪汽车频道的识车神器就是图森开发的，可以进行汽车品牌和车型等识别。”

在过去的几年中，图森未来潜心深耕技术。根据招股书显示，目前公司的 839 名员工中，有 673 人都是研发人员，研发人员占比达到 80%。

比如图森未来发布了夜间感知方案、联合采埃孚造自动驾驶定制化硬件；截至去年 7 月，图森未来的卡车无人车队规模就已经超过了 50 台，并服务于包括 UPS、McLane 在内的 18 位客户。

2021 年，图森未来还将进行首次无安全员物流运输作业。对此，图森未来联合创始人兼 CTO 侯晓迪告诉新智驾，基于日常运营中对产品精细化的打磨，图森未来在算法上已经具备了不需人工接管的能力。

为了让卡车系统更加稳定、能够适应各种复杂环境，图森未来在日常的货物运输之外，特地在凤凰城找一些车流众多甚至连驾驶员都不愿经过的路口来打磨系统。

在国内，图森未来也踏上了东海大桥的桥面，探索上海首批人工智能试点应用场景中的 “无人驾驶卡车多模联运”。

在推动自动驾驶卡车的商业化落地方面，图森未来已经在美国多开拓了条运输线路，并且已经产生了盈利。去年 7 月，图森未来与美国卡车制造商 Navistar（纳威斯达）达成战略合作，共同研发 L4 级无人驾驶卡车，并争取在 2024 年前量产。

此后，客户将可以直接从 Navistar 在美国、加拿大和墨西哥的经销商处购买无人驾驶卡车。

截至去年 7 月，图森未来的商业化运营车队规模已经达到了 50 辆，在达拉斯、休斯顿、圣安东尼奥三地建设物流集散中心，商业落地上颇有所获。

中美市场之间的平衡

在美国，每周图森未来的自动驾驶卡车会在凤凰城和图森市之间，为 UPS 提供 10 次的货物运输。

新冠疫情期间，图森未来还在美国为向低收入人群提供食物的非盈利组织 “食物银行”（ArizonaFood Bank Network）提供无偿运输服务。

从对外披露的合作来看，图森未来在美国的商业进程中似乎比国内进程还要快一些。

对于这个问题，侯晓迪也不回避：

作为一家中国公司，在图森未来的商业规划里，肯定是希望兼顾中美两地市场。但从目前用人成本来看，美国的货运司机的成本更高一些，因此从收益角度来讲，我们更有动力开拓美国市场。美国的政策对自动驾驶运营相对友好，可以进行收费运营。在国内，我们需要考虑更多的因素。

与此同时，图森未来也在积极开拓国内市场。

此前，图森未来已经入选了上海市首批人工智能试点应用”AI + 交通 “示范场景，随后开始探索在上海临港主城区、物流园区、东海大桥等地开展无人集卡物流配送示范运营。

早在一年前，这个场景下图森未来就已经累计测试了超过了 44,974.95 公里。

面对两地之间的测试环境不同、法规不同、节奏不同，进度条不一的挑战，同一个开发团队是图森未来最重要的技术保障。

图森未来并不认同 “因为中美两地路况不一，因此需要打造特定的自动驾驶系统”的说法。

侯晓迪表示，自动驾驶或人工智能追求的是系统泛化能力，泛化能力越强系统的包容性就越好。一个成熟的自动驾驶系统有义务解决两地路况的兼容问题，要有足够的系统泛化能力。

总体上来说，先做美国市场后布局中国市场，这是图森未来的布局，如此以来可以获取更多的资源，同时可以快速完成商业化。

新智驾总结

对于已经到来的 2021 年，资本对于自动驾驶的期待更加殷切——在刚刚过去的 2020 年，自动驾驶全赛道融资总金额 436.3 亿元，同比增长 136.9%；同时，马太效应日益凸显，资源开始向头部企业聚集。

与此同时，自动驾驶商业化应用正在特定场景下展开，其中以图森未来为代表的在自动驾驶卡车是一种拥有极大想象空间的场景，也是自动驾驶领域最早可以实现商业化的一个方向。

目前，不少中国自动驾驶公司都在这条赛道上潜心根植，包括智加科技、嬴彻科技等。

如今，随着图森未来提交 IPO 招股书，可能将开启自动驾驶企业接连传出好消息的大门。