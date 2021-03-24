西班牙疫情持续中国厂商欲退展，MWC21 主办方：活动在进行中，不提供退款

MWC21（世界通信大会）将于今年 6 月在西班牙巴塞罗那举行，而西班牙新冠肺炎日新增确诊病例目前仍在数千级别，随着展会日期的临近，不少参展公司也打起了退堂鼓。

日前，搜狐科技报道了部分中国厂商当下的困境，一方面担心疫情会最终令展会无法顺利举行，导致前期布展等投入打水漂，另一方面若退出又面临展台费无法退回的问题（远光|疫情下 MWC21 照办？巨额展费无法退回，中国厂商进退两难），引发关注。

近日，MWC 主办方 GSMA(世界移动通信系统协会)回应搜狐科技称，“对于 MWC21，我们不提供退款，因为活动正在进行中。”

上周，爱立信、诺基亚、索尼等通信行业巨头宣布退出 MWC21 巴塞罗那活动。对于参展商的退出，GSMA 表示，尊重少数参展商所做的决定，对于无法来现场的展商及观众，他们开发了虚拟活动平台，提供线下面对面和虚拟的两种选择。

GSMA 认识到，在新冠疫情中进行相关规划是很复杂的。全球环境仍然处于变化中，因此他们必须及时采取相应的行动，并不断根据情况评估和微调。对于参展商和赞助商，他们正在评估参与情况，研究选择和方法。

“我们正在与客户合作，使他们能够以适合自己的方式参与，并允许他们在适用的情况下保留 MWC22 和 MWC23 的积分。”GSMA 说。

去年，MWC20 宣布取消后，GSMA 对花费在 5000 英镑以下的展商，提供了两种退款方案，100% 现金退费，或 125% 的积分，其中，MWC21 可用 65%，MWC22 可用 35%，MWC23 可用 25%。

对于消费超过 5000 英镑的参展商，则有另一套退费方案，如果选择现金，只退还支付款的 50%，最高限额为 15 万英镑。二是积分方案，退费方式和上述相同，也是分三年返还，比例分别是 65%、35% 和 25%。