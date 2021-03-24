蚂蚁科技集团起诉一网贷平台商标侵权，获赔 25 万

IT之家3月24日消息 企查查 App 显示，3 月 23 日，蚂蚁科技集团股份有限公司与杭州融动科技有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书公布，案号为（2020）浙 0106 民初 4289 号，审理法院为杭州市西湖区人民法院。

据悉，该案件原告为蚂蚁科技集团股份有限公司，被告为网贷天下关联公司杭州融动科技有限公司。

判决书显示，蚂蚁科技公司称，杭州融动公司恶意使用与涉案商标近似的 “借呗蚂蚁分期”作为被诉 APP 名称并多处使用，侵犯了涉案注册商标专用权，且其使用原告企业字号 “蚂蚁”的行为构成不正当竞争。

原告认为，被告的行为容易造成公众混淆，构成商标侵权。甚至因其可能涉嫌诈骗等规范问题，给原告的商誉造成严重损害。

被告杭州融动公司辩称，该公司于 2014 年成立，股权经过多次变更。融动公司的服务器在 2017 年底、2018 年初到期后未再续费，团队中无人懂技术，亦无人运营案涉 App。直到本次诉讼，联系之前的技术人员才发现案涉 APP 在一个安卓端仍有展示，下载后发现不能打开，无法进行下一步操作。



最终本案裁判结果为杭州融动科技有限公司赔偿给蚂蚁科技集团股份有限公司经济损失（含维权合理开支）250000 元等。