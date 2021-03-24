华存电子完成 A 轮融资，推进 PCIe 5.0 SSD 主控芯片量产

IT之家 3 月 24 日消息 根据江苏华存电子科技的消息，为加速存储产业布局，深度整合供应链，按期推进新一代 PCIe Gen5 固态硬盘 SSD 主控芯片流片量产，江苏华存电子科技于 2020 年底已完成 1.7 亿元 A 轮融资，投资方为南通新一代信息技术产业基金、恒信华业、天凯汇锦。

官方表示，江苏华存电子科技有限公司成立于 2017 年，研发团队拥有数十位 20 年以上闪存主控设计从业履历的资深工程师，拥有完整的 USB、eMMC、SATAIII SSD、PCIe Gen3 SSD 主控硬件与固件自主设计能力与成功流片的量产经验。面对新一代信息高速运算传输时代的来临，2020 年全球存储同业迅速将 PCIe 固态硬盘规格从已面市八年的第 3 代迭代至第 4 代，今年各国际原厂又快速发声将陆续推出第 5 代固态硬盘主控芯片。届时，PC 和 Server 市场将快速进入 PCIe Gen4 和 Gen5 的时代，国内生态系内各厂商也纷纷开始布局下一代产品技术。面对快速跳代的技术演进趋势，华存凭借存储领域多年的研发和产品经验，早在 2018 年即提早布局，将研发主力投入 PCIe 第 4 代和第 5 代 SSD 主控设计，历经 4 年研发已从产品规格、架构设计、IP 设计与验证、IP 模组设计与验证、SOC 整合进入布图设计 (Layout)的最终阶段，并预计于 2021 下半年导入流片（Tapeout）。

IT之家了解到，华存届时的产品将对标英特尔和三星的同代产品的性能和效能。