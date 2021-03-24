苹果发布延迟为抓内鬼？三大新品终极揭秘

今年的苹果春季新品发布会的时间，让不少爆料人吃了瘪。原本几乎是 “板上钉钉”的 3 月 23 日，直接改到了 4 月。

有一些比较有意思的说法是，苹果其实是故意释放的假消息，来 “捉内鬼”。近期苹果几场发布会都被提前曝光的 “一干二净”，着实令库克有些头疼。

知名苹果爆料人 Jon Prosser 曾表示如果发布会不在 3 月 23 日，他就会刮掉自己的眉毛。显然，这次打赌他输的很彻底，昨天 Jon 也真的在 Youtube 上直播刮去了眉毛，并把直播收入捐给了一个与儿童毛发再生相关的慈善机构。

要知道，苹果已经十年没有在 4 月举办过发布会了，上次 4 月发布会还是在 2010 年 4 月 8 日，那天乔布斯对 iPhone OS 进行了深入解读。对于今年春季发布会的延迟，有业内人士认为，部分是由于产品量产计划被迫延期。

我们猜想，延期应该与近期的芯片短缺不无关系，毕竟，iPad、AirPods、AirTag 这些爆料中的新品，都需要用到各类芯片，从处理器到 UWB 芯片。每一次的苹果发布会都会多少给行业带来一些改变，虽然没有 iPhone，但这次苹果春季新品发布，仍然有不少新品值得深入分析。

01. 苹果 TWS 耳机发力中端能否逆转下滑态势？

此次发布会业内热议度最高的就是苹果的新 TWS 耳机 AirPods 3。苹果耳机代工厂绝大部分在中国大陆，很多疑似产品图片都已经被泄露。据了解，AirPods 3 应该是一款定位介于 AirPods Pro 和 AirPods 2 之间的产品，也就是说它是一款中端千元档位的 TWS 耳机。

这样看来，国内不少手机厂商的 TWS 耳机可能都将面临 AirPods 3 的竞争。从疑似曝光图片来看，AirPods 3 比较明显的特点之一就是去掉了耳塞，采用了半入耳式的设计，比 AirPods 2 入耳的幅度要稍大一些。可以看出苹果也是在不断调整 TWS 耳机的形态设计，从完全耳挂式到完全入耳式，到 AirPods 3 的半入耳式。

实际上，人的耳朵结构虽然相近，但具体形态还是 “千人千耳”，有些人耳道宽阔，耳挂式无法佩戴牢固，容易脱落，而有些人耳道狭小，入耳式长时间佩戴就会造成不适感。其实入耳式设计更多也是为了配合降噪，提供更好的被动降噪效果。

这次 AirPods 3 据称并不会配备主动降噪功能，因此在降噪能力上也就没有那么高的要求，不需要耳机与耳道接触时有比较高的密闭程度。另外 AirPods 3 比较明显的一点就是耳机顶部增加了一个传感器，有观点认为该传感器可能会用于更好的提供 “通透模式”，平衡内外耳压。

不过有消息称 AirPods 3 会通过环境光传感器进行血氧检测，因此这个顶部传感器也可能有类似功能。由于取消了主动降噪，并且耳机柄并没有明显缩短，因此 AirPods 3 的续航能力被认为将会比 AirPods Pro 有所提升。不过例如空间音频这样的功能得到了保留，这也是苹果去年在 TWS 耳机方面推出的重要功能升级之一，提升了用户聆听音频、观看电影时的沉浸感。

在芯片和性能方面，据称 AirPods 3 会搭载苹果最新的 H2 芯片，这也是苹果在可穿戴产品芯片领域的重要更新。还有一些比较有意思的苹果专利显示，他们还在为 AirPods 产品开发新的手机保护壳，用户可以把耳机存放在 iPhone 手机壳中并进行充电。

至于产品定价，目前有两种爆料信息，分别为 150 美元和 200 美元，也就是 1050 元人民币和 1400 元人民币左右。目前 AirPods 2 售价大概在 1200 元左右，而 AirPods Pro 则为 1999 元，因此 200 美元左右的定价应该说可信度更高。

AirPods 3，相当于低配版的 AirPods Pro，外观设计上满足用户的需求，但在功能上有所取舍，降低成本。有机构统计，2020 年 “山寨 AirPods”出货量达到 6 亿部，远超 “正版”AirPods 约 8000 万部的销量，可以看到，市场对于这类产品是有很高需求的。苹果推出 AirPods 3，无疑是 “官方降价”的一种操作。并且这次苹果还准备在 AirPods 3 上更新黑色和红色两种配色，无疑进一步拓展了受众范围。

不过对于苹果来说，AirPods 系列产品在未来似乎仍然面临不少挑战。天风证券分析师郭明祺曾发布报告称，根据数据统计，他们预计 2021 年 AirPods 出货量将同比下降 10-15%，降低至 7500-8000 万部。而在下降的背后，AirPods 面临激烈市场竞争、欠缺生态保护是主要成因。其实 TWS 耳机市场是在快速增长的，但 AirPods 的市场占有率却在降低，2020 年第四季度，TWS 耳机市场同比增长 45%，但 AirPods 的市场占有率确从 2019 年第四季度的 40% 降低至 30%。

三星、小米、华为、OPPO 等手机巨头厂商都在推出自己的 TWS 耳机新品，并且不论从音质、降噪效果、延迟、续航还是外观设计上都在快速缩小与苹果 AirPods Pro 的差距，甚至在部分领域有所超越。最重要的是，这些厂商的 TWS 耳机产品在价格上相比苹果 AirPods Pro 都有比较明显的优势，基本都在千元以下或者千元左右。

AirPods 初期获得巨大成功的关键，在于苹果可以提供大幅领先的连接易用性以及较高的产品品质，但现在这两方面苹果的优势都在逐渐缩小，AirPods 正逐渐被对手用更低的价格和接近的用户体验所赶上。

一直以来，苹果产品的优势在于硬件、软件与服务整合的生态，而非仅硬件。iPhone 的持续增长与其强大的 App Store 与开发者生态有很大关系，而 Siri 作为 AirPods 软件和服务的核心，其优势并不明显。在全球 TWS 耳机市场高歌猛进的同时，苹果 AirPods 3 新品能否让苹果夺回更多市场，逆转市场份额和出货量下滑态势，仍然面临不少挑战。

02. iPad 更新中端 mini 线，Mini LED 屏幕材料值得期待

2020 年的 iPad Pro 和 iPad Air 都已经拥有了窄边框设计带来的高颜值，而 iPad 和 iPad mini 仍然没有在外观上有重大更新。爆料称，今年 iPad mini 就将去掉 “大额头”和 “宽下巴”，跻身窄边框全面屏之列，在外观设计上与两位大哥看齐。

屏幕尺寸也将从 7.9 英寸提升至 8.4 英寸，这样的提升还是很有必要的，毕竟现在的手机都已经是 6.7 英寸，平板还是要与手机拉开更明显的差距。据称在解锁方面仍然会采用侧边 Touch ID 按键指纹解锁的方式。初代 iPad mini 在 2012 年发布时，很好的填补了苹果平板产品线中小尺寸的空白，而市场定位在后续的调整中也逐渐转向中端。

iPad Pro 和 iPad Air 主打 6000 元以上的高端市场，iPad 和 iPad mini 则负责 3000-5000 元档位。这一次，iPad Pro 也预计将在屏幕材料上有重要更新，将 LCD 更换为 Mini LED，Mini LED 目前技术已经比较成熟，大尺寸 Mini LED 面板在三星、LG、TCL 的高端电视中都已经有所应用。

Mini LED 技术在本质上是 LCD 屏幕在背光分区能力上的一种提升，可以提供更加精细的画面亮度调整，同时屏幕的色彩表现、对比度相比传统的 LCD 屏幕都有一定的提升，但在功耗、成本方面相比 OLED 又有一定优势。因此在主打生产力的平板电脑产品上是非常适用的。天风证券分析师郭明祺称，目前 Mini LED 的良率要优于预期，因此他们预计组装厂将在 4 月中下旬后开始大量生产采用 Mini LED 的 iPad 产品。

据了解，台湾晶元光电将成为 iPad Pro 中 Mini LED 面板的独家供应商，目前产能预定已经接近 50%，并将在今年第二季度开始批量出货。如果按照 4 月下旬大量出货的节奏来看，苹果 4 月的新品发布会中，iPad Pro 亮相的可能性会比较大。2020 年第四季度，苹果 iPad 业务营收超过 84 亿美元，同比增长 41%，2020 全年，iPad 的销量达到 4550 万台，这也是苹果 iPad 产品线七年以来的首次正增长。

▲苹果 2021 年第一财季财报

借助疫情的刺激，2020 年全球平板市场都有明显回弹，今年苹果在 iPad Pro 和 iPad mini 两条产品线做出的更新，很可能会继续推动其 iPad 整体销量的增长。

03. 被三星、OPPO 抢先发布，苹果的 AirTag 还能玩出新花样吗？

如果说这次苹果哪个产品的发布 “最不靠谱”，非 AirTag 莫属。

其实对于 AirTag 到底能干吗，目前业内也只是猜测，而前不久三星已经发布了自家的 Galaxy SmartTag，其功能基本上就是大家熟知的 “高精度定位”。通过内置 U1 芯片实现的 UWB（Ultra Wide Band，超宽带）技术，iPhone 可以对 AirTag 追踪器进行精确定位，同时 UWB 技术也可以被用于近场智能硬件产品之间的快速连接、信息传输。OPPO 在上海 MWC 展会上也展示了的类似产品，其功能也大致相同。

但是，苹果发布某个全新产品线的特点之一，就是会给整个行业带来一些新的玩法，我们也非常好奇，这枚小小的 AirTag，能在苹果手里玩出什么花样来？因为单从 “追踪器”这种功能定位出发，市场上已经有众多产品，据蓝牙技术联盟（SIG）最新数据，2020 年蓝牙市场中带跟踪功能的产品总出货量达 6600 万个。如何利用这样的技术，创造新的杀手级应用，探索更多应用场景，是当务之急。

智东西也曾对 Tag 追踪器产业进行了深度起底，业内人士普遍认为，虽然采用蓝牙和 UWB 的 Tag 追踪器有可能成为继 TWS 耳机之后，影响 IoT 行业的下一代爆品，但只要苹果一天不发布 AirTag 一锤定音，这个趋势就很难坐实，整个产业仍有些扑朔迷离。目前，具有高精度定位特点的 UWB Tag，虽然能解决现在不少应用场景中位置信息的问题，但要实现大规模落地，还需一个更完整的生态环境。

04. 结语：苹果拓展中端产品线新技术仍需杀手级应用

苹果近两年来产品更新很大的一个特点就是向更多价格段拓展，尤其是中端市场。不论是 iPhone、AirPods、Apple Watch 还是 iPad，基本都形成了一种 “加量不加价”，甚至小幅降价的态势。可以看出，面对三星、华为、小米、OV 等厂商的激烈竞争、面对对手从手机到平板再到可穿戴的全线发力，苹果也需要做出一些产品市场策略上的调整。

另一方面，不论是 Mini LED 技术还是 UWB 技术，苹果都已经错失了先发优势，但苹果是否能够给市场带来惊喜，创造新的杀手级应用，仍然值得期待。除了春季发布会可能亮相的 TWS 耳机、智能手表和 iPad 产品，后续苹果还将会在 iMac、MacBook 等产品线继续进行更新，其面向重度生产力场景的传言中的 “M2 苹果自研芯片”也非常值得期待。