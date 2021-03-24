《英雄联盟》会员福星计划不限号测试：测试期 60 元 / 月

IT之家 3 月 24 日消息 《英雄联盟》宣布福星计划今天开启不限号测试，开启后召唤师们无需预约即可加入福星计划。

IT之家了解到，福星计划是英雄联盟推出的一项全新的游戏体验增值服务。每月仅需68元，即可开启31天的福星计划权益，在福星计划生效期间可以体验5项增值服务。在福星计划测试期间，价格将限时优惠至60元/月，在测试期间，福星计划购买上限为36个月。

福星计划官方介绍：

最新主题皮肤免费使用

加入福星计划后，您将立即获得最新主题系列皮肤的31天免费使用权(您可以在活动页面皮肤池介绍中了解免费皮肤权益)。同时，在福星计划生效期间，新皮肤上架后您也将自动获得31天免费体验权，具体以皮肤池配置为准。

3张20元皮肤优惠券

在福星计划生效期间，每31日可获得3张20元皮肤优惠券，可以在道聚城、掌上英雄联盟App使用。

如召唤师以发售价购买了福星计划皮肤池内的皮肤，每购买一个皮肤，则可在优惠券有效期内将1张优惠券兑换为2000点券。

双倍经验加成

加入福星计划，每购买一次计划，将自动获得31天的双倍经验加成。经验加成以31天双倍经验卡的形式发放，可以与场次卡叠加，不可与时长双倍经验卡叠加使用。

免费改名

每购买1个月的福星计划，可以获得1次免费改名机会。购买多个月，可获得多次改名机会，改名机会可累加。所有的改名机会在计划存续期间有效，计划到期后额外增加180天有效期，到期不使用将自动失效，免费改名将遵守改名系统的所有规则，改名卡下架期间不可使用改名机会。

免费叮号

叮号是英雄联盟新推出的一项增值服务，每购买2个月福星计划，可以获得1次叮号的机会。购买多个月，可获得多次叮号机会，叮号机会可累加。所有的叮号机会在计划存续期间有效，计划到期后额外增加180天有效期，到期不使用将自动失效。

使用1次叮号机会，可以将召唤师本qq号任意大区1个不满30级的账号，直接提升至30级，并获得30级前的所有未领取的奖励。"叮!"

如果召唤师全部大区均已满30级，可以使用1次叮号的机会，将计划绑定大区30级或以上的账号直接提升10级，并获取所有升级奖励。

注意：计划绑定大区直接升10级的前提是其他大区账号等级全部达到30级或以上。

免费转区

每购买3个月的福星计划，可以获得1次免费转区的机会。购买多个月，转区机会可累加。所有的转区机会在计划存续期间有效，计划到期后额外增加180天有效期，到期不使用将自动失效。免费转区将遵守转区系统的所有规则。

注意：获得免费转区机会不意味着可以立刻直接转区，如转区系统每日转区名额已达上限则不可转区，转区操作请以转区系统规则为准。