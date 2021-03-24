苹果被指 “搞双标”：禁止对其员工进行人脸扫描，但工厂工人例外

北京时间 3 月 24 日晚间消息，据报道，苹果公司一直表示，隐私是一项 “基本人权”，保护人们的隐私也是该公司与谷歌和 Facebook 等竞争对手进行公关斗争的基石。但这些隐私问题并不一定适用于制造其产品的工人。

根据苹果的一份内部文件，苹果最近告诉其制造合作伙伴，他们不能再收集，访问其工厂的苹果员工的指纹或面部扫描等生物特征数据。然而，新一新规定并不适用于苹果产品制造商雇佣的 100 多万名工人。

这些工人中的许多人必须接受这些扫描才能进入苹果新产品的生产地。对苹果员工的豁免，似乎与苹果的立场形成鲜明对比，即其人权政策包括隐私条款，适用于 “商业合作伙伴和供应链各个层面的人”。

这项新规定是苹果更新后的工厂安全指南的一部分，该指南旨在更好地保护员工隐私，同时加强工厂所有者为防止原型、设计和其他知识产权被盗或与外界共享而采取的措施。

最新的指导方针要求制造商对其工人进行犯罪背景调查，这是苹果首次呼吁他们这样做。这些规定还要求增加工厂设施的监控摄像头的使用，并升级工厂系统，以跟踪生产过程中的零部件，以防止盗窃。

根据之前的报道，苹果依赖外部制造商制造硬件，但对产品保密保持严格控制，并威胁称，如果发现产品或有关供应商的数据已经离开办公场所，将对供应商进行经济处罚。

一些为苹果供应商工作的员工表示，他们认为新的生物特征数据隐私规则是双重标准。

苹果似乎热衷于对工厂工人进行面部识别。知情人士称，苹果最近指示其制造合作伙伴纬创（Wistron）在印度 iPhone 工厂的更多区域安装额外的面部识别终端，即使戴着口罩，也能识别个人身份，包括统计出勤率的区域。

去年，该工厂的工人因拖欠工资而发生骚乱后，放火焚烧汽车、损坏财产，并盗窃新组装的 iPhone。之后，苹果便向纬创发布了这一指令。

目前尚不清楚，苹果为什么现在决定禁止对员工进行面部和其他生物特征扫描。但此举正值面部识别和其他生物识别数据跟踪的某些使用，正越来越多地遭到一些美国政界人士、劳工活动人士和亚马逊等科技公司员工的反对。