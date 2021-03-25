刷版本 or 真改进：微信最新测试版带你体验

前几天，微信 PC 版被很多 “果粉”们刷屏，本以为 Windows 版会很快到来，结果等了半天，却等来了手机版更新的消息。近日微信同步上线了安卓和 iOS 的最新测试版，其中安卓版为 8.0.2（内测），iOS 版为 8.0.3（内测）。

虽然版本号上有一点点出入，但更新的内容却基本一致，一起来看吧。

万年不变的 “解决了一些已知问题”

1. 支付界面改版

支付界面有了一点点更新，和旧版支付页相比，新版在风格上更为扁平。不过也仅此而已，其他方面并没有发现什么异同。坊间一直流传的视觉感升级，我这边并没有出现。

支付界面略有调整

2. 桌面图标

桌面图标新增加了快捷方式，长按图标后会弹出一个小菜单，内置有 “我的二维码”、“收付款”、“扫一扫”三组快捷选项。相对而言，这个改进算是比较实用了，毕竟支付也算是微信内仅次于沟通的第二大体系，且实效性要求更高。唯一遗憾的，是这些选项目前都是固定的，暂时不支持定义。

长按桌面图标后出现快捷菜单

3. 公众号取关

现在很多人的微信，都关注着大量公众号。不过 “请神容易送神难”，如何对不需要的公众号取关，成为了很多人头疼的问题。之前的微信经过几次改版，调整了很多地方，唯独公众号取关变得越来越麻烦。新版在取关设计上终于有所调整，除了可以长按公众号列表取关之外，现在也可以点击公众号右上角的 “…”，或者人物图标进行操作，更适合不同环境下的取关需要。

新增关联菜单取关公众号

4. 视频号

视频号依旧是本次优化的重点，新版中一个比较明显的变化，就是公众号开始与视频号互通。具体来说，当你打开视频号的时候，会在下方看到一项新增加的 “账号管理”，点击后即可与视频号相同管理员主体的公众号进行绑定。绑定完成后，除了可以在视频号展示公众号外，也可以在公众号展示视频号，从而实现 1+1>2 的效果。

视频号支持与公众号互通

5. 直播

微信直播搞了这么久，但影响力依旧无法与 X 音、X 手相比。此次新版，微信将之前的 “朋友在看”改成了 “推荐”，内容也不再局限于好友看过的内容，而是根据用户浏览习惯自动推送。相对而言，这个逻辑应该更符合大众的普遍需求，同时也更类似于其他直播平台的模式。

直播 “推荐”版块上线，类似于其他直播平台推荐逻辑

6. 游戏直播

新版中加入了一项游戏直播功能，如果你是从视频号进入的直播页面，就能在右上角看到新增加的 “游戏 “图标。点击这个图标后，会显示两组游戏，分别是”王者荣耀 “和”和平精英 “。选择对应的游戏，设置好封面及描述，即可一键跳转至游戏直播状态。和传统的录屏直播不同，游戏直播是微信直接在云端还原游戏画面，因此对手机自身的性能要求会低很多。同时直播过程中会有一个小窗弹出，方便主播实时查看热度、在线人数、喝彩等信息。不过出于版权方面的考虑，后期在游戏支持数或许会有局限，这也是和其他平台最大一个不同。

新增加的 “游戏一键直播 “

7. 视频附加活动

在视频号发布页中，新增加了一项 “活动 “选项，点击后会弹出一个活动创建页面。它的好玩之处就在于，视频观看者可以通过链接直接参与到播主的活动中来，除了提高视频完播率外，新功能的加入也让运营者实现更简易的管理。

视频号可附加活动

写在最后

除了上面这些 “明面 “上的变化，新版还在 Bug 修正以及性能提效上，下了很多功夫。比方说小程序功能的优化、蓝牙问题、小游戏性能提升等等。

不管怎么说，Bug 修正在推进，功能变化也算实用，尤其是图标快捷菜单的加入，让日常支付效率更高。此外视频和直播依旧是本次微信更新的重点，当然——也是未来微信的主要发展趋势！