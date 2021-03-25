手机 QQ 最新版体验：让你的照片变得更照骗

手机 QQ 又又又更新了，发布了 8.6.0 最新版。这次的更新解决了一个困扰了不少用户的问题，还有几个小变化，一起来看看呗。

避免误触引发尴尬 戳一戳可撤回

微信的拍一拍和手机 QQ 的戳一戳功能上线后用户们都玩得不亦乐乎。不过这个小功能也有让用户烦恼的时候，一不小心戳了人就无法撤销，戳了不该戳的人，尴尬的时候就到了。

在新版手机 QQ 中已经可以避免这个情况的发生，当你误戳好友后，可以撤回戳一戳了。不过这个撤回功能有限制，一是必须在 2 分钟内，二是双方都得是最新版的手机 QQ，任意一方使用旧版则无法撤回。

同时没有兴趣使用戳一戳功能的用户，可以手动关闭头像双击动作，避免误操作。

图 1 戳一戳可撤回 图 2 可关闭头像双击动作

智能降噪 通话更清晰

在使用手机 QQ 语音或视频通话的时候，遇到周围环境声音嘈杂怎么办？在新版手机 QQ 中加入了视频音频语音智能降噪功能，可以在一定程度上帮助用户减少环境噪音，提高通话质量。

图 3 语音通话智能降噪

智能滤镜 让你的照片更照骗

发照片的时候想要加个滤镜，却又左选右选决定不了哪个滤镜好？那就试试新出现的智能滤镜功能吧。一键帮你美图，让你的照片更好看，快来试试你喜欢不。对比看看下边的图，你是喜欢原图还是智能滤镜处理过后的图呢。

图 4 原图 图 5 智能滤镜

涂鸦标注它也行

想要在图片上进行标注？没问题，新版手机 QQ 不仅可以帮你打格子，还能帮你进行方块、圈圈、箭头等标注操作，可以选择多种标注颜色哦。

图 6 标注功能

总结

怎么样，戳一戳可以撤回了，误发后不再尴尬了吧。不过小编只是在戳一戳功能出来的那几天玩了会，新鲜感一过就没有再多玩了，你们还在玩不？