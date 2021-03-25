周三收盘中概股普跌，腾讯音乐暴跌 27%

北京时间 3 月 25 日消息，美股周三收跌，科技股领跌。从科技股转向价值型和周期性股票的板块轮动仍在继续。

热门中概股周三收盘普跌，音视频、新能源车、电商股集体下跌，腾讯音乐、唯品会、爱奇艺跌 20%。

音视频、内容股中，腾讯音乐跌 27%，爱奇艺跌近 20%，趣头条跌 10%，哔哩哔哩跌近 10%，荔枝跌超 9%，百度跌超 8%，斗鱼、虎牙跌超 5%。

新能源汽车股中，小鹏汽车跌 15%，理想汽车跌 13%，蔚来汽车跌 10%。

电商、配送股中，唯品会跌 21%，达达跌 13%，拼多多、宝尊电商跌 8%，蘑菇街跌 6%，京东跌超 5%，阿里巴巴跌超 3%。

区块链股中，嘉楠耘科技 15%，迅雷、亿邦国际、中网载线跌超 11%。

券商股中，老虎证券跌 10%，富途证券跌 8%，海川证券跌 6%。

电子烟公司雾芯科技跌 11%。涂鸦智能跌 8%，腾讯 ADR 跌 5%。

凤凰新媒体逆势大涨近 29%，交易员猜测该公司有可能成为下一个 NTF 概念股。

美股周三收跌，科技股领跌。从科技股转向价值型和周期性股票的板块轮动仍在继续。美联储主席鲍威尔称并不担心美债收益率的上升。

道指跌 3.09 点，或 0.01%，报 32420.06 点；纳指跌 265.81 点，或 2.01%，报 12961.89 点；标普 500 指数跌 21.38 点，或 0.55%，报 3889.14 点。